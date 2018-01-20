Payitaht Abdülhamid 35.yeni bölüm fragmanı son bölüm neler oldu?

TRT 1'in cuma günleri ilgiyle izlenen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid son bölümde yine nefesleri kesti. Ruslarla Türkleri karşı karşıya getiren son bölüm ilgiyle izlendi. Payitaht Abdülhamid 35.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin yayınlanan son bölümünde Sultan Abdülhamid, içinde sivil Yahudilerin olduğundan habersiz, Rus gemisi için bombalama emrini verdi, Parvus bu olayı dünyaya servis etmek için bekledi. Parvus'un işleri karıştırması nedeniyle intikam almak isteyen Abdülhamid, Murad'ı görevlendirdi. Peki Murat Parvus'u yakalayabildi mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI