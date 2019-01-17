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Özhaseki HDP'li belediyelerdeki oyunu anlattı

Özhaseki HDP'li belediyelerdeki oyunu anlattı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, MHP Çankaya ilçe teşkilatını ziyaret etti. MHP ile yapılan ittifakı değerlendiren Özhaseki, görüşmelerde 3 senin 5 benim olsun hesabı yapmadıklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 21:11 - Güncelleme: 17-01-2019 21:11

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, MHP ile yürütülen ittifak görüşmelerinde 3 senin 5 benim olsun hesabı yapmadıklarını söyledi. Seçimlerdeki hedeflerinin ittifakın oylarını artırmak olduğunu belirten Özhaseki, "Bu birlikteliğimizi sonuna kadar taşıyacağız. Bizimki pazara kadar değil, inşallah mezara kadar devam eder" diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında MHP Çankaya ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, kayyum atanan belediyelerde işçilerin aldıkları maaşların bir bölümünün PKK'ya gönderildiğini söyledi. Tüm bunlara göz yummadıklarını belirten Özhaseki şöyle konuştu:

"Vergileri göndereceğiz oradaki PKK’lılar alıp dağa gönderecekler. Patnos’ta 5 sene önce sözleşme yapmışlar, geçici işçilere 6 bin 300 lira daimilere 7 bin lira. Diyeceksiniz ki işçiyi düşünmüş ne güzel. Şunun için itiraz ediyorum, 1 lira para yok ortada. Böyle bir para da verilmiyor, resmi kayıtlara böyle işleniyor, imza attırılıyor, 7 binin 6 bin 500’ü dağa gönderiliyor. Birbirimize numara mı yapalım? Göz mü yumalım?

BAHÇELİ'NİN "BEKA MI BELEDİYE Mİ?" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Binlerce belediye feda olsun. Böyle bir durumda yeniden ittifak görüşmelerini sürdüren kardeşinizim Sadir Beyle sohbet ediyoruz, şehirleri gözden geçiriyoruz. 3 senin 5 benim olsun diye derdimiz yok. MHP’li Ahmet de olmuş AK Parti'li Osman da olmuş hiçbir farkı yok. Ama istiyoruz ki PKK’ya müzahir bir adama gitmesin, FETÖ’ye yatkın bir adama gitmesin. Bunlar ülkemizin başına bela olarak döner. Kayyum yasası çıktı bazı belediyelere el konuldu. Ana muhalefet başta olmak üzere, ‘Seçimle gelmiş adama nasıl işten el çektirirsiniz’ gibi görünüşte masumane savunmalar. Peki arkadaşlar ben 5 kere Belediye Başkanı seçildim. 3 kere de milletvekili seçildim. Soru şu; benim 8 kere seçilmiş olmam bana suç işleme özgürlüğü, bu ülkeyi bölme hakkı verir mi? Bu milletin parasını alıp da Kandil’e gönderme hakkı verir mi? Suyumuz doğru dürüst aksın diye insanlar bana oy veriyor. Paraları çal Kandil’e gönder belediyenin araçlarını götür PKK’lılara hizmet etsin. Bunun için mi veriyorlar? 100 kişi çalışacak yere bin kişilik ihale veriliyor geriye kalan parayı Kandil’e gönderiyorlar.

"BOYNUMUZU YIKIP GİDEBİLİRDİK"

Hacettepe’ye öğrenci olarak kayıt olmaya gittiğim gün, duvarlara 'biji azadi' yazanların bir kişiye kalaslarla vurduklarını gördüm. Ortada 10 kişiye yiğitçe direnen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıydı onu tanıyordum. O gün orada olayların içine girdik başladık Bismillah diyerek. İnsan olarak dayanamazsınız boynumuzu yıkıp gidebilirdik ama insanlığımızdan çıkardık.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ"

AK Parti ve MHP’nin oyunun üzerine çıkma hedefine dikkat çeken Özhaseki, "Önemli olan oyu korumak değil, geçmek" dedi. Özhaseki konuşmasını, "AK Parti İl Başkanımız benim için ne kadar kıymetliyse, MHP’nin İl Başkanı da o kadar kıymetli. Bu birlikteliğimizi sonuna kadar taşıyacağız. Bizimki pazara kadar değil, inşallah mezara kadar devam eder."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2019 22:11 Ankara büyüksehir belediye başkanı yazmisiniz yoksa sonuç sinden Bellimi oldu

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KİMDİR ?
Mehmet Özhaseki
MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957 yılında Kayseri’de doğan ve üniversite yıllarında Ankara ile tanışan; sonrasında çocuklarını eğitim hayatlarında Ankara’ya emanet eden bir adam. 27 Mart 1994’te başlayan ve günümüze dek 24 senesini v

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