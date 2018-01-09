Özgür Aras kimdir nereli Seda Sayan'ın programındaki yorumcu

Show Tv ekranlarında Seda Sayan yeni formatıyla hayat buluyor. Dün Gülben Ergen'i canlı yayına çıkaran Seda Sayan bugün Demet Akalın'ı çağırdı. 3 magazin yorumcusunun yer aldığı programda konular hakkında yorum yapan isimlerden biri de Özgür Aras. Peki kimdir bu Özgür Aras?

Özgür Aras, 7 Şubat Ankara’da doğdu. Babasının işi nedeniyle Bodrum’a yerleşen Özgür Aras, ortaokul 2’nci ve 3 ‘üncü sınıfı Bodrum Lisesi’nde okudu. İlk köşe yazılarını Bodrum Express Gazetesinde yazan Özgür Aras, 3 yıl boyunca Bodrum Merhaba Gazetesinde yazılarına devam etti. Daha sonra 1991 yılında Ankara'ya yerleşti. 1992 yılında Sözcü Dergisi ile anlaşan Özgür Aras, yazılarını orada da yazdı ve ilk röportajını o dönem DYP Genel Başkanı olan, Süleyman Demirel ile yaptı. Birçok gazetede yer alan röportaj Özgür Aras’ ın hayatına yeni bir yön vermeye ilk adımdı.

2012 Haziran – 2013 Ocak ayları arasında her Perşembe Star TV ekranında yayınlanan Alişan ile Sevcan programında Perşembe günleri yer alan Özgür Aras şimdi Takvim gazetesinde yazılar yazıyor. Aynı zamanda Özgür Aras hafta içi her gün Seda Sayan'ın programında yer alıyor.