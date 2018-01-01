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Özge Turan kimdir nereli Şevket Çoruh'un eşine bakın

Özge Turan kimdir nereli Şevket Çoruh'un eşine bakın

Özge Turna kimdir aslen nereli kaç yaşında? Şevket Çoruh'un eşi Özge Turna magazin gündemine oturdu. Aşk hayatıyla öne çıkmayan ünlü oyuncu Şevket Çoruh yeni yıla dünyaevinde girdi. Gelin hep birlikte Şevket Çoruh'un eşi Özge Turna'ya bakalım.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 09:48 - Güncelleme: 01-01-2018 09:48

Şevket Çoruh yeni yıla evli girdi. Uzun süredir birlikte olduğu isim Özge Turna ile evlenen Şevket Çoruh, fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı. Peki kimdir bu Özge Turna?

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser tiplemesiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Şeket Çoruh, 4 yıldır birlikte olduğu medya ve iletişim sektöründe çalışan Özge Turna ile dünyaevine girdi. Sade bir nikahla dünyavine giren çift, 2018'e evli girdi.

ÖZGE TURNA KİMDİR? Özge Turna da Şevket Çoruh gibi sektörün tanınan isimlerinden biri. İnstagram hesabı kilitli olan Özge Turna'nın linkedin sayfasına baktığımız zaman ise bazı bilgilere ulaşıyoruz. Star Tv'de program editörü olan Özge Turna ile Şevket Çoruh 4 yıldır birlikteydi.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR? Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaytaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür. Aslen Artvin'lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 12 yıldır Arka Sokaklar dizisinde oynayan Şevket Çoruh aynı zamanda Kadıköy'de yer alan kurucusu olduğu Baba Sahne'de oyunculuk yapıyor.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh evlendi bakın kimle

 

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