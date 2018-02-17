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Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda patlama meydana geldi. İki polis hafif şekilde yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 21:42 - Güncelleme: 17-02-2018 21:42

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 özel harekat polisi yaralandı.

Patlama haberini aldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Ömer Urhal polislerin durumlarının iyi olduğunu belirtti. Olay, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yeşiltepe’de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün mühimmat deposunda meydana geldi. Mühimmat deposundaki patlama sesi, paniğe neden oldu.

Patlamada Özel Harekat polisleri Aykan K. (23) ile Salih Y. (27) yaralandı. Yaralı polisler çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 kişinin yaralandığı ve can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Patlama haberini aldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Ömer Urhal polislerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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