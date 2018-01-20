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Öz yeğene istismarda baba ve amcadan kan donduran sözler!

Öz yeğene istismarda baba ve amcadan kan donduran sözler!

İSTİNAF Mahkemesi, suç tarihinde 15 yaşından küçük olan 17 yaşındaki öz yeğenine cinsel istismarda bulunan amcanın aldığı beraat kararını kaldırarak, sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karar duruşmasına katılan kızın babası, "Sanık benim ağabeyimdir, suçlu olduğunu biliyorum ancak şikayetçi değilim" derken, tacizci amca ise "Beni düşünen yok" dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 11:03 - Güncelleme: 20-01-2018 11:03

İSTİNAF Mahkemesi, suç tarihinde 15 yaşından küçük olan 17 yaşındaki öz yeğenine cinsel istismarda bulunan amcanın aldığı beraat kararını kaldırarak, sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karar duruşmasına katılan kızın babası, "Sanık benim ağabeyimdir, suçlu olduğunu biliyorum ancak şikayetçi değilim" dedi.

Son sözü sorulan sanık, "İşten çıkarıldım, maddi ve manevi yönden çöktüm.İnsan içine çıkamaz hale geldim. Beni düşünen yok. Beraatimi istiyorum" dedi.

2001 doğumlu öz yeğeni D.C.'ye 2015 yılında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile amca T.C. hakkında 2016 yılında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. T.C. hakkında, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlaması ile açılan davanın iddianamesine göre mağdure D.C., amcasının tehditleri nedeni ile cinsel istismar olayını ailesinden kimseye anlatmadı. İddianamede, D.C.'nin kavga ettiği kız arkadaşı E.Ş.'nin olayı D.C.'nin ailesine anlattığı, ancak D.C.'nin anne ve babasının amca T.C.'nin kızlarına cinsel yönden zarar verebileceklerine inanmadıkları için şikayetçi olmadıkları, mağdur D.C.'nin 29 Eylül 2016 tarihinde doğrudan polise şikayeti amca T.C. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

YEREL MAHKEMEDE BERAAT ETTİ

T.C. yargılama aşamasında suçlamaları kabul etmedi. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs 2017 tarihli karar duruşmasında delil yetersizliğinden T.C.'nin beraatine karar verdi.

AİLE VE BAKANLIK BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ

Mağdur D.C. ve katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı beraat kararını istinafa taşıdı. Kararın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yaptığı duruşmada Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği beraat kararını kaldırdı.

'SANIK BENİM ABİMDİR, SUÇLU OLDUĞUNU BİLİYORUM, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasına mağdur D.C.'nin ailesi ve sanık ile tarafların avukatları katıldı. Sanık T.C.'den şikayetçi olduğunu söyleyen D.C.'nin annesi H.C., kızının sanığın yaptıkları yüzünden intihara kalkıştığını söyledi. D.C.'nin babası E.C. de kızının kardeşi olan sanık hakkında söylediklerine inandığını belirterek, "Sanık benim ağabeyimdir. Suçlu olduğunu biliyorum. Annesine, kardeşlerine, bütün sülalesine zarar verdi. Bütün aile bize karşı cephe aldı, şikayette vazgeçmemizi istiyorlardı. Şu an aileden kimseyle konuşmuyoruz. Ama çocuğumun doğru söylediğini de biliyorum. Ancak şikayetçi değilim" dedi.

MAHKEME SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını istedi.

SANIK: BENİ DÜŞÜNEN YOK

Mahkeme sanık T.C.'ye son sözünü sordu. Sanık, "İşten çıkarıldım, maddi ve manevi yönden çöktüm. İnsan içine çıkamaz hale geldim. Beni düşünen yok. Beraatimi istiyorum" dedi.

17 YIL 6 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan 20. Ceza Dairesi, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği kararı baraat kararını kaldırarak, sanığı, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.T.C.'ye, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl ceza veren mahkeme, "Tehdit" suçu yönünden ise sanığın beraatine karar verdi.

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