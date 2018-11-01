Motorlu taşıtlar için uygulanan ÖTV indiriminde güncelleme yapıldı. Yapılan değişiklik araba fiyatlarına yaradı. Peki ÖTV indirimi sonrası hangi araçların fiyatı indi, sıfır araçların fiyatları ne kadar oldu?n1.6 litre hacminin altında kalan araçlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekilince otomobil fiyatlarını da 20 bin liraya kadar düştü.

ÖTV indirimi sonrası motor hacmine göre araç fiyatlarında neredeyse 20 bin lira düşüş görüldü. Peki ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları kaç para oldu, ikinci el araç almak isteyenler ÖTV indirimden yararlanacak mı?

ÖTV ORANLARI 15 PUAN AŞAĞI ÇEKİLDİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düştü.

KDV VE ÖTV MÜJDESİ BAKAN ALBAYRAK'TAN: Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 1.6 litre motor hacminin altında olup matrahı 70 bin ile 120 bin TL arasında kalan modellerin de yeni ÖTV oranı yüzde 35 olarak belirlendi. Motor hacmi 1.6 litre altında kalan fakat matrahı 120 bin lirayı aşan ve motor hacmi 1.6 litre üstündeki modeller için ise herhangi bir ÖTV düzenlenmesi yapılmadı.

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI: Yapılan düzenlemelerin sektör açısından önemi büyük. Zira, yılbaşından bu yana kur artışlarının yarattığı olumsuz tablonun en çok hissedildiği sektörlerden biri otomobil sektörü olmuştu. Öyle ki, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 9 aylık dönemde pazar yüzde 26, Eylül ayında ise yüzde 68 oranında daraldı.

ÖTV oranlarının 15 puan indirildiği 1.6 litre altı otomobillerin toplam satışların yüzde 95.89'unu oluşturduğu göz önüne alındığında, yapılan düzenlemenin sektör açısından önemi net bir şekilde anlaşılıyor. Son 2 ay içinde ikinci kez yapılan ÖTV düzenlemesinin, otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı?

EN ÇOK KOMPAKT PREMIUMLARA YARADI: ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmesinin ardından, birçok marka resmi sitesinden fiyatlarını güncellemek üzere kaldırdı. Fiyatlarına ulaşabildiğimiz modelleri incelediğimizde, ÖTV düzenlemesinin 20 bin liradan fazla indirimleri gündeme getireceği görülüyor.

Bu modellerin başında Mercedes B serisi geliyor. Hali hazırda 209 bin 300 liradan başlayan fiyat etiketiyle satılan B serisi'nde, ÖTV oranının yüzde 50'den yüzde 35'e inmesiyle birlikte yaklaşık 21 bin TL'lik indirim söz konusu.

Bir başka premium marka olan Bmw'nin kompakt modeli 118i'de , ÖTV oranının değişmesiyle birlikte 20 bin 500 TL kadar indirim olacağı anlaşılıyor. Aynı şekilde, Jeep'in en küçük SUV'u Renegade'in de fiyatında da değişen ÖTV oranına bağlı olarak yaklaşık 18 bin liralık düşüş görülüyor. İndirim oranlarının en yüksek olduğu üç model dikkate alındığında, ÖTV indiriminin en çok premium markaların kompakt modellerinin fiyatlarına yansıdığı söylenebilir.

ORTALAMA 14 BİN LİRALIK İNDİRİM VAR: Diğer markalara bakıldığında da, ÖTV kaynaklı indirimlerin azımsanmayacak düzeyde olduğu görülüyor. Örneğin Volkswagen'in D- segment sedan modeli Passat'da, 17 bin lirayı aşan indirim söz konusu.

Mini Cooper, Kia Cerato, Opel Astra ve Subaru XV gibi farklı klasmandaki modellerde de yine 17 bin lira seviyelerinde fiyat düşüşleri görülüyor. İncelediğimiz tüm modellerdeki ortalama fiyat indirimi ise 14 bin lirayı aşıyor.

HİBRİTLERİN DE ÖTV'Sİ DEĞİŞTİ :Hibrit otomobillerin ÖTV oranlarında da indirime gidildi. Matrahı 85 bin lirayı aşmayan hibritlerde ÖTV yüzde 30, 135 bin lirayı aşmayanlarda ise yüzde 35 olarak uygulanacak.