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Otomotiv sektöründe dev birleşme birlikte üretim yapacaklar

Otomotiv sektöründe dev birleşme birlikte üretim yapacaklar

Otomotiv sektöründe bir zamandır konuşulan 'dev' ortaklık gerçekleşti. Volkswagen ve Ford'un birlikte araç üretimi yapacağı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 16:50 - Güncelleme: 15-01-2019 16:50

Otomotiv sektöründe bir süredir konuşulan 'dev' ortaklık gerçekleşti. Detroit Otomobil Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte Volkswagen ve Ford'un birlikte araç üretimi yapacağı açıklandı.

Yapılan işbirliği kapsamında, iki marka ticari araç üretimi, elektrikli ve otonom teknolojileri üzerinde anlaştı.

Yapılan işbirliği kapsamında, iki marka ticari araç üretimi, elektrikli ve otonom teknolojileri ile mobilite servisleri geliştirme konularında anlaştı. Bu kapsamda, her iki markanın milyarlarca dolarlık tasarruf edeceği belirtiliyor.

Ford Başkanı ve CEO'su Jim Hackett ile Volkswagen (VW) CEO'su Herbert Diess'in ortak açıklamasında göre, iki markanın işbirliği 2022 yılında başlayacak, fakat herhangi bir karşılıklı hisse alımı gerçekleşmeyecek.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPACAK
Tesla ile otonom araçlarında rekabet etmek isteyen Alman devi Volkswagen'in Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatıp Türkiye'deki Ford fabrikalarında üretmesi gündemde. Dev anlaşma ile Alman devi ticari araçlarını artık Türkiye'deki Ford tesisleride üretebilecek.

Volkswagen ve Ford, araçlarını Türkiye'de üretecek

 

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