Osman Gökçek ATO'ya aday olacak mı?

Osman Gökçek, 14 Nisan'da yapılacak Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimleriyle ilgili kararını verdi. Gökçek, ATO Meclis üyelerine teşekkür ederek bu yıl yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre Ankara'da ATO seçimleriyle ilgili hareketlilik sürüyor. Daha önce Gürsel Baran ile kıyasıya bir yarışa giren Osman Gökçek'in, 14 Nisan'da yapılacak seçimler için aday olması bekleniyordu.
MECLİS ÜYELERİYLE TOPLANTI
Geçtiğimiz hafta kendisini destekleyen meclis üyeleriyle bir araya gelen Gökçek, yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
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