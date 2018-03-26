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Osman Gökçek ATO'ya aday olacak mı?

Osman Gökçek ATO'ya aday olacak mı?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Ankara Ticaret Odası seçimleriyle ilgili kararını verdi. Gökçek, geçtiğimiz hafta ATO Meclis üyeleriyle bir toplantı yaparak kararını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 18:47 - Güncelleme: 26-03-2018 18:47

Osman Gökçek, 14 Nisan'da yapılacak Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimleriyle ilgili kararını verdi. Gökçek, ATO Meclis üyelerine teşekkür ederek bu yıl yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre Ankara'da ATO seçimleriyle ilgili hareketlilik sürüyor. Daha önce Gürsel Baran ile kıyasıya bir yarışa giren Osman Gökçek'in, 14 Nisan'da yapılacak seçimler için aday olması bekleniyordu.

MECLİS ÜYELERİYLE TOPLANTI

Geçtiğimiz hafta kendisini destekleyen meclis üyeleriyle bir araya gelen Gökçek, yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MD. Edep..Edep... 26 Mart 2018 19:25 Kardeşim bu genç ne zaman ticaret yapmış ta ATO'ya aday olacakmış, parasını nasıl kazanmış, babasının belediye başkanı (emekli) olması haricinde niteliği neymiş, hem aday olması bu toplumu neden ilgilendirir... Kardeşim Müslümanlar böyle boş işlerle uğraşmaz... Aklımı yitireceğim Müslüman ve imanlı toplumlarda böyle insanlara pirim verilmez be kardeşim.

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