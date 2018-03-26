Osman Gökçek ATO'ya aday olacak mı?

MD. Edep..Edep... 26 Mart 2018 19:25 Kardeşim bu genç ne zaman ticaret yapmış ta ATO'ya aday olacakmış, parasını nasıl kazanmış, babasının belediye başkanı (emekli) olması haricinde niteliği neymiş, hem aday olması bu toplumu neden ilgilendirir... Kardeşim Müslümanlar böyle boş işlerle uğraşmaz... Aklımı yitireceğim Müslüman ve imanlı toplumlarda böyle insanlara pirim verilmez be kardeşim.