Osman Baydemir'den NATO'ya şok çağrı! Türkiye'ye...

TSK'nın Afrin'deki PKK/PYD ve DAEŞ hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı 9. gününe girdi. Bölgede sıcak çatışmalalar sürerken, Mehmetçik adım adım Afrin'e doğru ilerliyor.. Savaş uçakları dün gece de teröristlere bomba yağdırdı. Gece boyunca 37 terörist öldürülürken böylece harekat kapsamında öldürülen terörist sayısı 484'e yükseldi. Burseya'da yeniden sıcak çatışma başlarken, PKK kaybettiği bölgelerden terörist ölülerini bile almadan kaçıyor.

HDP Milletvekili Osman Baydemir, Zeytin Dalı'ndan duyduğu 'derin' rahatsızlığı bela okuyarak, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırarak dile getirdi.

NATO'YA ŞOK ÇAĞRI: HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir, Afrin operasyonunu destekleyenlere hakaretler savururken, Türk ordusuna "işgalci" diyerek, NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyledi ve halkı sokağa çağırdı.