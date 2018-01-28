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Osman Baydemir'den NATO'ya şok çağrı! Türkiye'ye...

Osman Baydemir'den NATO'ya şok çağrı! Türkiye'ye...

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyon 9. gününde devam ederken HDP Milletvekili Osman Baydemir NATO'ya şok bir çağrıda bulundu. Baydemir Afrin'e giren Türk ordusu içinse skandal ifadeler kullandı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 11:37 - Güncelleme: 28-01-2018 11:37

TSK'nın Afrin'deki PKK/PYD ve DAEŞ hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı 9. gününe girdi. Bölgede sıcak çatışmalalar sürerken, Mehmetçik adım adım Afrin'e doğru ilerliyor.. Savaş uçakları dün gece de teröristlere bomba yağdırdı. Gece boyunca 37 terörist öldürülürken böylece harekat kapsamında öldürülen terörist sayısı 484'e yükseldi. Burseya'da yeniden sıcak çatışma başlarken, PKK kaybettiği bölgelerden terörist ölülerini bile almadan kaçıyor.

HDP Milletvekili Osman Baydemir, Zeytin Dalı'ndan duyduğu 'derin' rahatsızlığı bela okuyarak, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırarak dile getirdi.

NATO'YA ŞOK ÇAĞRI: HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir, Afrin operasyonunu destekleyenlere hakaretler savururken, Türk ordusuna "işgalci" diyerek, NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyledi ve halkı sokağa çağırdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR29 YORUM

  • Ahmet Keskin 28 Ocak 2018 13:46 O maaşlar sana harammmmmm olsun. O maaşlar başına gelen musibetlere gider inşallah

    CEVAP YAZ 1 0
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