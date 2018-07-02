Ormanda feci olay: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B. tüfeği ile dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı.
Jandarma olay yerinde incelemelerde bulunuyor.
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