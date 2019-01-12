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Orhan Gencebay: Fikir ayrılıkları birleşmeye engel değil

Orhan Gencebay: Fikir ayrılıkları birleşmeye engel değil

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Fikir ayrılıklarımız olabilir fakat bu fikir ayrılıkları bizim birleşmemize hiçbir zaman engel olmamalı." dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 17:54 - Güncelleme: 12-01-2019 17:54

Sanatçı Orhan Gencebay, sanatçı-siyaset ve yaşam tarzına yönelik tartışmalar hakkında, "Fikir ayrılıklarımızolabilir fakat bu fikir ayrılıkları bizim birleşmemize hiçbir zaman engel olmamalı. Hiçbir zaman şahsi görüşlerimizi şöyle değerlendirmeyelim, 'Benim fikrim şudur. Benim fikrime uymayan birisini ben reddediyorum' diye hiç bakmayalım." dedi.

Avcılar'daki bir otomotiv firmasında, 2000 model otomobilini restore ettiren Gencebay, aracını buradan teslim aldı.

Kendisi için özel dizayn edilmiş aracı için firma yetkililerine teşekkür eden Gencebay, gazetecilerin, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Deniz Çakır ve bazı sanatçıların politik tartışmalarla gündeme gelmesi konusundaki sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu olayların hepsi beni son derece üzüyor. Keşke bu olaylar hiç olmasaydı, yaşanmasaydı. Dünyamız öyle bir ortam yaşıyor ki şu anda ve dünyamızda bütün dünya insanlarının kendilerini daha korumaya aldıklarını görüyorum. Şu an bizim ülkemizin de dirliğinin ve birliğinin zamanı. En çok ihtiyacımız olduğu zamanlardan birini yaşıyoruz; dirliğimiz, birliğimiz, geleceğimiz, bekamız için. Ben vatanıma aşık olan bir insanım, Yaradana teslim olan bir adamım. Dolayısıyla vatanımızın iyi olması için gerekeni yapmalıyız. Atatürkümüz der ki, 'Maksat vatansa gerisi teferruattır'."

BİRLİK ZAMANI

Tartışmaların daha çok yaşam tarzı üzerinden devam ediliğini hatırlatan gazetecilere Gencebay, şu cevabı verdi:

"Şu anda bakın ülkemizi, değerlerimizi, insanlığımızı, demokrasimizi koruyalım. Ülkemizin daha iyi olacağına nasıl inanıyorsak, onu yapalım ama bunu hep beraber yapmamız lazım. Çünkü bu ülke bizim. Fikir ayrılıklarımız olabilir. Fakat bu fikir ayrılıkları, bizim birleşmemize hiçbir zaman engel olmamalı. Hiçbir zaman şahsi görüşlerimizi şöyle değerlendirmeyelim, 'benim fikrim şudur, benim fikrime uymayan birisini ben reddediyorum' diye hiç bakmayalım. Lütfen birbirimizi anlayalım. Farklı görüşlerimiz olabilir ama bunu yaparken ne kendimize ne başkasına ne de ülkemize zarar vermeyelim. Şu anda dirlik-birlik zamanı. Buna o kadar çok ihtiyacımız var ki. Yani üzülüyorum olumsuz bir şey olduğu zaman. Doğru veya yanlış, son derece üzülüyorum. Ülkemizin iyi olması lazım. Mevlanamızın da dediği gibi, 'Hizmet erlerine yol açın, onlar bize hizmet edecekler.' Hizmetini iyi yapandan Allah razı olsun, kim olursa olsun. Hizmetini iyi yapanları sevelim, koruyalım ki hizmetlerini yapabilsinler. Ben bunun derdindeyim."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 🌑 🌑 🌑 Şarapçı Şükrü 12 Ocak 2019 18:10 🌑 🌑 🌑 143 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde – TGS Raporu. .. Çin'de tutuklu gazeteci sayısının 42, Mısır'da 20 olduğu bilgisi de raporda yer alıyor.

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