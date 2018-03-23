Orgeneral Yaşar Güler ifade verdi: Şikayetçiyim

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin davada müşteki sıfatıyla ifade verdi. Güler’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte celse arasında ifade verdiği öğrenildi. Yaşar ifadesinde 15 Temmuz gecesi silah arkadaşlarına zarar verenlerden şikayetçi olduğunu ifade ederek davaya müdahil olmak istediğini belirtti.

Hulusi Akar ifade verdi! Darbeyi öğrendiğim ilk anda....