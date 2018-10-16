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Önce otomobilinin haline sonra bırakılan nota şaşırdı!

Önce otomobilinin haline sonra bırakılan nota şaşırdı!

BİLECİK'te bir vatandaşın, açık gördüğü park halindeki bir aracın ön sağ camını evden getirdiği çöp poşeti ile kapatması 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Çöp poşetlerini birbirine yapıştırarak aracın ön camını kapatan şahıs bir de, "Camın açık kalmış, kıyamadım, kim olduğunu bilemedim için de bunu yaptım. Karşı komşun" diye not bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 17:36 - Güncelleme: 16-10-2018 00:09

BİLECİK'te Alper Badak isimli kişi, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evine giderken sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin ön sağ camının açık olduğunu gördü. Badak, aracın plakasına bakınca aracın karşı binada oturan komşusu ait olduğunu gördü. Komşusunun hangi katta oturduğu bilmeyen Badak, bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle, hemen eve girerek bir kaç tane çöp poşeti aldı. Bu çöp poşetlerini birbirine yapıştırarak aracın ön camını kapatan şahıs bir de, "Camın açık kalmış, kıyamadım, kim olduğunu bilemedim için de bunu yaptım. Karşı komşun Alper Badar" diye not yazdı.

Sabah aracının başına gelen Şenol Çam ise; aracının ön camındaki notu gördü. Notun altında yazan telefon numarasını arayarak kendisine teşekkür eden Çam, sosyal medya üzerinde, "Arkadaşlar bu gece Bilecik'imize çok yoğun bir rahmet yağdı. Yine aynı gecenin sabahında uyandığımda aracımın camının kıymetli komşum tarafından bu şekilde muhafaza altına alındığı gördüm. Komşuma çok teşekkür ederim. Bu zamanda böyle güzel insanların olduğunu gördüm" ifadelerine yer verdi.

"İÇİM EL VERMEDİ"

Otomobilin açık camını muhafaza eden Alper Badak ise; geç saatlere kadar arkadaşlarıyla oturduklarını ve gece yarısından sonra yağan yağmur eşliğinde eve gittiğini söyledi. Eve gelmeden yol kenarında ön camı park halinde aracı gördüğü anlatan Badak sözlerine şöyle devam etti:

"Tam eve gireceğim esnada bu aracı gördüm. Yağmur çok yağıyordu. Hemen plakaya baktım ve aracın sahibinin karşı binamızda oturduğu biliyordum. Adını ve oturduğu katı bilmediğim için hemen eve giderek siyah çöp poşetlerinde aldım. Birbirine bantladığı çöp poşetlerini taş yardımıyla ön cama muhafaza ettim. Sonra aracına hırsız girdiğini sanmasın diye not bıraktım. Sabah da beni arayarak teşekkür etti. O an çok yağmur yağdığı için aracı o halde bırakmak içim el vermedi. Yine olsa yeniden yaparım."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Umit 15 Ekim 2018 23:15 Sehir hayatinda boyle zaten bende izmir de oturuyorum bizim apartmanda da kimse kimseyi tanimaz bir kac tanidik sima ile apartman girisinde karsilasirsak selamlasir geceriz kaldi ki diger apartmanda oturanlari nerden taniyacagiz

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