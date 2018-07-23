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Ömer Fatih Sayan aslen nerelidir kardeşi Fatma Betül Sayan Kaya kimdir

Ömer Fatih Sayan aslen nerelidir kardeşi Fatma Betül Sayan Kaya kimdir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yardımcısı olan Ömer Fatih Sayan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın kardeşi. 1977 doğumlu genç siyasetçinin bir diğer kardeşi ise Ayşe Hilal Sayan Koytak. Ömer Fatih Sayan'ın biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 11:32 - Güncelleme: 23-07-2018 11:32

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi olan Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'dır. 10.06.1977'de İstanbul'da doğan Ömer Fatih Sayan evli ve 2 çocukludur.

1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde atılan Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı.

EĞİTİM; Sırasıyla, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği; Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü ve Oxford Üniversitesi St Antony’s School Diplomasi Eğitimi’ni tamamladı.

Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. EESTEC Avrupa Birliği Elektrik Mühendisleri Öğrencileri İstanbul–Türkiye yerel komitesini kurdu. IEEE üyesi ve EMO Ankara Şubesi üyesidir. Osnabrück Almanya Türk – Alman Dostluk Heyeti ve Türkische Gesprachskreis Başkanlığı yaptı. 

Mimar Sinan Derneği Başkan Yardımcılığı ve Denetim Kurulu üyeliği yaptı. WSIS Dünya Bilgi Toplumu Konferansları Türkiye Heyet Başkanı olarak görev aldı. Avrupa Birliği Elektronik Düzenleyici Kurumlar Teşkilatı BEREC Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Yapay Zeka Türkiye Konferansı Yürütücüsü oldu. Sayan, aynı zamanda USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Başkanı ve 5G Türkiye Forum Başkanı'dır.

Ömer Fatih Sayan’ın, araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunuyor.  2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulundu.

Dr. Sayan, Ocak 2014'te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kurul üyesi olarak atanmıştır.

ÖMER FATİH SAYAN EŞİ VE ÇOCUKLARI; İngilizce, Fransızca, Almanca bilen Ömer Fatih Sayan evli ve 2 çocuk babasıdır. Eşi çocukları hakkında pek bir şey bilinmeyen Ömer Fatih Sayan'ın kardeşleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Ayşe Hilal Sayan Koytak'tır.

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