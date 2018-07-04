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Olay FETÖ itirafı! Isırdığı hurmayı bakın kime hediye etmiş

Olay FETÖ itirafı! Isırdığı hurmayı bakın kime hediye etmiş

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir itirafçı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ısırdığı hurmanın kalanını, meslekten ihraç edilen FETÖ mensubuna "üzülmesin" diye hediye olarak gönderdiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 11:58 - Güncelleme: 04-07-2018 11:58

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve örgüte ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.K, ABD'nin Pensilvanya eyaletine 2014'te yaptığı gezide, Gülen'in yaşadığı malikanede yaşananlara ilişkin gördüklerini anlattı.

İtirafçı, Gülen'in günlük kullandığı atlet ve takke gibi kişisel malzemelerin örgüt üyelerine armağan edilişine dair birçok gözlemini de paylaştı.

S.K, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından gittikleri Pensilvanya'da, örgüt elebaşının yaşadığı malikaneye, üst araması yapılmasından sonra x-ray cihazından geçerek girdiklerini ifade ederek, kapıdaki güvenliği Antalyalı bir polisin sağladığını öğrendiğini belirtti.

''YERİMDEN KALDIRDILAR''
Örgüt elebaşı Gülen'in yaşadığı malikaneye ziyaretine ilişkin bilgiler veren itirafçı, şunları kaydetti:

"Gülen'in özel doktoru örgüt elebaşının hayatından kesitler anlatıyordu. Doktor, sorduğu sorulara doğru cevap verenlere Gülen'in 'mis kokulu atleti' verileceğini söylüyordu. Sohbetin ardından odadaki masaj koltuğunda oturdum. Bu esnada yanıma gelen 'molla' diye isimlendirilen biri bana, 'Sen orada ne yapıyorsun orası hoca efendimizin yeri, kalk oradan.' dedi.

LÜKS HAYAT PAHALI OTOMOBİLLER
ABD'ye giderken yanımızda hediye olarak götürdüğümüz baklavaların tadına öncelikle mollalar bakıyordu. 'İçinde bir şey var mı yok mu?' diye kontrol ettikten sonra Gülen'e ikram ediliyordu. 'Neden böyle bir şey yapılıyor?' diye sorduğumuzda, bize 'İçinde zehirli bir şey ya da büyü olabileceği' söylendi. Malikanede kaldığım sürede Gülen ve yakın çevresinin lüks bir hayat içerisinde olduğunu, pahalı otomobillere bindiğini gözlemledim."

TALİMAT GÜLEN'DEN
İtirafçı S.K, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten kopmaların önlenmesi ve yeni katılan üyelerle çok sıkı bir şekilde irtibatın devam etmesi için Gülen'in bizzat talimat verdiğine dikkati çekti.

ÜZÜLMESİN DİYE ISIRDIĞI HURMAYI ANKARA'YA GÖNDERMİŞ
Ziyaretinin ramazana denk geldiğini belirten S.K, orada gördüklerini şöyle anlattı:

"Fetullah Gülen orucunu açmak için hurmadan bir miktar ısırdı. Kalanını ise Ankara'da kamu görevinden ihraç edildiği söylenen kişiye 'üzülmesin' diye ulaştırılmak üzere salonda bulunan birine verdiler. Buna çok şaşırdım. Gülen, teravih namazına kalmadı. Namazı 'uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in sağ kolu olduğu söylenen kişi kıldırdı. Namazdan sonra, bizimle gelen bir örgüt mensubu yeni doğan çocuğuna isim konulması için Gülen'den isim almak istediğini belirtti. Uzun Cevdet, şahsa çocuğun anne ve babasının ismini sordu. Şahıs babasının isminin Mehmet, annesinin ise Ayşe olduğunu söyledi. Uzun Cevdet de 'Madem öyle, çocuğun adına da Hatice versinler.' dedi. O esnada Fetullah Gülen tarafından konulduğu söylenen çocuk isimlerinin ne kadar uydurmaca konulduğunu öğrendim."

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Kaynak : DHA

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