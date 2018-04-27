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Okulda bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okulda bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'de bir okulda bıçaklı bir saldırgan 7 çocuğu öldürdü 19 kişiyi de yaraladı. Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir okuldaki öğrencilere bıçakla saldırması sonucu 7 çocuğun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 16:27 - Güncelleme: 27-04-2018 16:27

Çin'de bir okulda bıçaklı bir saldırgan 7 çocuğu öldürdü 19 kişiyi de yaraladı. Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir okuldaki öğrencilere bıçakla saldırması sonucu 7 çocuğun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

7 ÖĞRENCİ ÖLDÜ 19 ÖĞRENCİ YARALANDI
Çin'de meydana gelen olay Şensi eyalatinin Mizhi bölgesindeki ortaokulda yaşandı. Yetkililer saldırganın öğrencilere saldırdığını ve 7 öğrencinin ölümüne, 19 öğrencinin de yaralandığını duyurdu. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Şanghay merkezli Jiemian haber portalı saldırganın Mizhi bölgesinden olduğunu, saldırıyı gerçekleştiği okulu bıraktığını ve 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

Polis kaynağına göre saldırgan eylemini 'okuldan ve toplumdan intikam almak için' yaptığını söyledi.

Çin'de daha önce de benzer nedenlerle okullara yönelik bıçaklı saldırı vakaları yaşanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • nida 27 Nisan 2018 17:01 Bunun babası kasapmıymış be adam resmen doğramış milleti

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