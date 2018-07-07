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OHAL'in 699 sayılı son KHK'sı yayınlandı

OHAL'in 699 sayılı son KHK'sı yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 00:17 - Güncelleme: 07-07-2018 00:17

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK ile Cumhurbaşkanı, Yardımcıları, Bakanların and içmesinin ayrıntıları belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI ADINA DÜZENLENEN TUTANAK MECLİS BAŞKANI TARAFINDAN VERİLECEK

Buna göre, seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilecek ve aynı birleşimde yemin töreni gerçekleştirilecek. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve TBMM Genel Seçiminin ardından Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilecek.

YEMİN TÖRENİ, KESİN SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP EDEN ÜÇ GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde yemin töreni, seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılacak. TBMM toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağırılacak.

 Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün ant içecekler.

İŞTE 699 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK'da şu ifadeler yer aldı:

Karar Sayısı: KHK/699

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/6/2018 tarihinde kararlaştınmıştır.

MADDE 1- 19/1/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu tutanak seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur."

MADDE 2-6271 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Andiçme töreni

MADDE 21 - (1) Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde andiçme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilir.

(2) Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde andiçme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır.

(3) Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcılan ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün andiçerler."

MADDE 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

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