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OHAL uygulaması sona erdi!

OHAL uygulaması sona erdi!

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL uygulaması sona erdi. OHAL kapsamında bugüne kadar yayımlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname oldu.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 00:21 - Güncelleme: 19-07-2018 00:21

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi. OHAL kapsamında bugüne kadar 32 KHK yayınlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 3 aylık sürelerle uzatılan OHAL, 18 Temmuz 2018 itibarıyla sona erdi. OHAL kapsamında bugüne kadar yayımlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname ile 125 bin 800 kamu görevlisi meslekten ihraç edilirken çok sayıda yayın kuruluşu, vakıf ve dermek de kapatıldı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hal (OHAL), bir ülkede doğal afet, salgın hastalık, kamu ciddi şekilde bozulması, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması ve ağır derecede ekonomik kriz oluşması durumlarında bu sorunların acil şekilde düzeltilmesine yönelik ilan edilen ve uygulanacak hükümleri belirleyen kararlardır.

 OHAL ilan edildikten sonra ülke genelinde OHAL'in ilan edilmesine sebep olan sorunun hızlı bir şekilde çözümüne yönelik her türlü çalışmalar sürdürülür.

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 19 Temmuz 2018 00:47 OHAL GİTSE NE YAZAR --AHMET GİDER --MEHMET GELİR ..BU ÜLKE BU İŞTE...

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