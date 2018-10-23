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Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 23 Ekim 2018 03:26 - Güncelleme: 23 Ekim 2018 05:27

Öğrenci andı tartışması...

Aslında Danıştay 8. Dairesi'nin "Öğrenci andı" ile ilgili aldığı karar hakkında yazmayı düşünmüyordum. Ancak mesele öyle saçma bir noktaya getirildi ki bu aşamadan sonra değinmemek mümkün değil.  

Hani neredeyse, "Andımızın okunmasına karşı çıkanlar Türk düşmanı, Türkiye düşmanıdır" diyecekler. 

Dün gece konuk olduğum bir televizyon programında söylediğimi izin verirseniz buradan da tekrar edeceğim. 

Aynı şeyi on yıllar boyunca yaptık, yaptırdık da sonuç ne oldu birader? Okul kapılarında büyüklerini saymaya, küçüklerini sevmeye yemin edenler nerede? Büyüklere saygıyı geçtim, küçüklere cinsel istismarda dünya rekoruna koşuyoruz. 

Yurdunu, milletini özünden çok sevme andı içenler şu aralar ülkesine, milletine ihanet etmekle meşgul. "Ülkemize müdahale etmenize razıyız. Yeter ki bizi bu Tayyip'ten kurtarın" diyenleri unuttuk mu? 

On binlerce Fetö'cü terörist yıllar yılı andımızı okudu da ne oldu? Şu ülkeye en büyük ihaneti onlar yapmadı mı? Yurdunu, milletini bombalayanlar onlar değil miydi?

Sahi...

Can Dündar gibiler andımızı okudu da ne oldu? 

Azılı bir vatan ve millet düşmanı olmadı mı? nerede şu anda, hangi ülkenin kucağında ve yurdu için, milleti için ne söylüyor? Hangi bayrağa sarılıp uyuyor söyler misiniz? 

Yıllar yılı yüzbinlerce Kürt gencine cebren öğrenci andı okutuldu da ne oldu? Dağa çıkmalarına, ülkeye terörist olarak dönmelerine engel olabildik mi? 

Ya peki, "Ben olsam Ramazan Ayı'nda saldırırım" diyerek onlara katliam için yol yordam gösteren köşe yazarlarına ne demeli? 

Uzatmayayım...

Mesele bir şeyi okumakla olmuyor. Olsaydı şimdiye kadar olurdu ama örneklerden de görüleceği üzere olmuyor. 

Şu halimize bir bakın Allah aşkına...

Bu ülkede Kur-an okuyarak büyüyenlerden bazıları azılı hırsız, andımızı okuyanlardan bazıları ise hain olup çıktı! Toplum olarak günden güne çürüyoruz. 

Böylesine içler acısı bir durumdayken, Danıştay 8'inci Dairesi'nin aldığı kararı uygulasak ne olacak?

Ha...

Alınan karara ve yapılan, "Andımızı istemeyen Türkiye düşmanıdır" yorumlarına da kısaca cevap vereyim. Ben, bu ülkeyi canımdan aziz bilen bir ferdim.

Ve fakat...

Öğrenci andının okul kapılarında okutulmasına karşı çıkanlardan biriyim. Bu ülkede Kürt çocuklarına, ya da bazı azınlıklara kanun zoruyla "Ne mutlu Türküm diyene" dedirtilmesini doğru bulmuyorum. Dün de doğru bulmuyordum, bugün de doğru bulmuyorum.  

İlkokul çağındaki bir öğrenci velisi olarak söylüyorum. 

Hiçbir kurum veya kuruluşun, çocuğuma okul kapılarında öğrenci andı okutmasına rıza göstermem. Mesele vatan ve millet sevgisiyse, mesele büyükleri sayma, küçükleri sevme meselesiyse bu işi ben yapıyorum zaten.

Devlet bu konuda gölge etmesin, başka ihsan istemez!




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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Erol Baron 23 Ekim 2018 09:02 Belli ki andımıza kafayı taktılar..... Bir kere de FETÖ'nün de mezun olduğu ve bir camide imamlık yapmak yerine devleti ele geçirmek isteyen kişiler yetiştiren İmam Hatiplerin zararlarından bahsedin dememe kalmadı, ""Bu ülkede Kur-an okuyarak büyüyenlerden bazıları azılı hırsız, andımızı okuyanlardan bazıları ise hain olup çıktı!"" diyerek bahsetmişsiniz, bunu daha da derinleştirmek lazım.....Bunda bir ayıp veya günah yok, fayda var..... İfade özgürlüğünüzü kullanarak KRAL ÇIPLAK diyebilirsiniz Sn Özışık..... Bakın, en koyu Müslüman sayılan Suudiler bile gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İSTANBUL Konsolosluğunda öldürdüklerini kabul etmekten başka çare bulamadılar.

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