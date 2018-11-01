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Ofis ortamında sağlıklı yaşamak için ipuçları!

Ofis ortamında sağlıklı yaşamak için ipuçları!

Tüm gün ofis ortamında oturarak çalışmanın çok rahat gibi gözüktüğünü ancak bu durumun, beraberinde bir takım sorunlar getirdiğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhsan Cihan, masa başında çalışmanın oluşturduğu olumsuzlukları ve çözüm önerilerini anlattı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 02:30 - Güncelleme: 01-11-2018 02:30

Günümüzde kas ve iskelet sistemi hastalıklarının daha çok bilgisayar kullananlarda, öğrencilerde, yazarlarda, bankacılarda, memurlarda ve sekreter gibi ofis çalışanlarında olduğunu belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhsan Cihan, bu mesleği yapan kişilerde boyun, omuz, el bileği ve sırt bölgesinde ağrı görüldüğünü söyledi.

İş başarısını ve kalitesini de düşüren rahatsızlıkların, bazı temel ergonomik önlemlerle engellenebileceğini belirten Cihan, “Uzun süre oturarak çalışmak, kalça ve bel ağrılarına, sırtın alt ve üst bölgesinde ağrılara, omuz, bilek ve boyun rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Kullanılan masa, sandalye, klavye, fare ile uygun çalışma koşulları oluşturmak mümkün. Çalışılan ortamın uygun aydınlatılması, sıcaklığının iyi ayarlanmış olması ve gürültü düzeyinin kabul edilebilir olması da yine çalışma verimliliğini etkileyen unsurların başında geliyor” dedi.

Dr. Ruhsan Cihan, ofis ortamında alınabilecek ergonomik önlemleri şöyle sıraladı; "Çalışma alanının iyi düzenlenmiş olması gerekir. Sinir-tendon hasarına neden olduğu için kolların masa yüzeyinden aşağıda kalması ve buna bağlı olarak bileklerin sürekli masa kenarına dayalı tutulmaması gereklidir.

Masa ve sandalyelerin kişiye özel ayarları yapılmalı. Ayaklar düz olarak yere temas etmeli, diz 90 derece açılı olarak konumlandırılmalı, sandalyede beli destekleyen parça olmalı, sırt dik, omuzlar rahat, dirsekler 90 derece açılı ve bilekler nötral pozisyonda tutulmalıdır.
Monitör, klavye ve fare kişiye uygun düzenlenmeli. Monitöre uzaklık, görüntüye, ekran çözünürlüğüne, yazıların okunabilirliğine ve monitörün büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır. Ortalama olarak göz-ekran uzaklığı en az kol mesafesi kadar uzaklıkta olmalıdır.

Yazı yazarken sadece 2 parmak kullanılmamalı, bütün parmaklarla yazı yazılmalıdır. Klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.
Uygun ışık kaynağının seçilerek ofis ortamının aydınlatmasının sağlanması gerekir. Ortam ne çok aydınlık ne de çok karanlık olmalıdır.
Oturma ve ayakta durma sırasında vücudun uygun duruş şekli ayarlanmalıdır. Kullanılan sandalye ileri geri gidebilmeli, 360 derece dönebilmeli, yüksekliği ayarlanabilmeli, bel eğimini desteklemeli, sırt desteği ayarlanabilmeli, oturma yüzeyi yandan kalçalara baskı yapmamalıdır. Baş nötral pozisyonda tutulmalıdır. Kişi tüm alanlara rahatlıkla ulaşabilmeli ve bu sırada vücudu eğilip bükülmemelidir. Oturma postürü sürekli değiştirilmelidir".

Dr. Ruhsan Cihan, daha sağlıklı bir ofis çalışanı olmanın ipuçlarını da şöyle sıraladı;

"Asansör kullanmayın (0-5 kat)
İşyerinde çay, kahve gibi ihtiyaçlarınızı kendiniz yürüyerek almayı tercih edin
Öğle arasında iş arkadaşlarınızla yürüme grubu oluşturun
Kurum bünyesinde spor hocası barındırabilirsiniz
Kurum içinde spor turnuvası düzenleyebilirsiniz
Boyun, nefes, omuz, ayak ve el bilek egzersizleri yapabilirsiniz
Sırt ve bel kaslarını çalıştıracak hareketler ve ilgili kaslara germe egzersizleri yapabilirsiniz".

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