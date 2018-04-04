İçişleri Bakanı Soylu, "Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak" dedi.
Soylu, alınacak 13 bin polis memurunun 3 bininin direkt trafiğe verileceğini açıkladı.
Soylu, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin ise, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN O uygulamayı eleştirenlere Bakan Soylu'dan yanıt haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uuDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER