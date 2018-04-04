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O uygulamayı eleştirenlere Bakan Soylu'dan yanıt

O uygulamayı eleştirenlere Bakan Soylu'dan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 11:38 - Güncelleme: 04-04-2018 11:38

İçişleri Bakanı Soylu, "Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak" dedi.

Soylu, alınacak 13 bin polis memurunun 3 bininin direkt trafiğe verileceğini açıkladı. 

Soylu, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin ise, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 04 Nisan 2018 12:51 Assivas kardeş feto 40 yıllık örgüt akpartiyle gelen bişi değil bu şeytanlar devletin tüm ağları ellerindeydi deyimi yerindeyse millet tayip erdoğanı fötoya sokup devleti bu şeytanlardan kurtalmıştır bu kadar basit bakmayın olaylara yapılanlar çok zor sadece cesaretle çözülecek şeyker değil akılda lazım en başta Allahın yardımı lazım rabbim çok şükür makam mevki için islamı kullanan bu şeytanlardan kurtaldı bizi

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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