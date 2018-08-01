NYT'den Demirtaş'a övgü: Erdoğan’ın en karizmatik rakibi

New York Times gazetsi, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili bir haber yayımladı.

Haber şu cümlelerle başlıyor: “Önde gelen bir Kürt siyasetçi olan Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin liderinin Kürt militanlarla on yıllardır süren ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ihtilafa son vermeye yaklaşmasına yardım etmişti. Bugün 20 aydan uzun süredir cezaevinde. Hakkında terörden, o aynı lidere, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakarete uzanan 100’den fazla suçlama var. Ana akım medyadan da men edildi.”

'VİZYONU KARŞILIK BULUYOR’

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre New York Times, Demirtaş’ın cezaevinden yaptığı kampanyanın HDP’nin barajı geçip Meclis’e girmesiyle sonuçlandığını söyledi.

Seçim sonuçları konusunda “Bu durum, Demirtaş’ın barış ve demokrasi vizyonunun Kürtlerin yanı sıra bazı liberaller, gençler ve azınlıklar arasında hâlâ karşılık bulduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

'SELAHATTİN KAÇIRILDI'

Haberde, Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile bir söyleşiye de yer verildi. Eşinin Diyarbakır’daki evlerinde gözaltına alındığı günü anlatan Başak Demirtaş, “[Polisi] sayamadım bile – 200 ya da daha fazla polis vardı. 500 metre uzakta oturan kız kardeşimin evine kadar her yer polis doluydu, maskeli özel kuvvetler…

Her zaman dediğim gibi, o gözaltına alınmadı. Selahattin kaçırıldı” dedi.

'AKLANACAĞINA İNANIYORUM’

Haberde HDP’nin yaklaşık 5 bin üyesinin son iki yılda gözaltına alındığına dikkat çekilirken, Başak Demirtaş umutlu olduğunu söyledi: “Yargı adil ve bağımsız olduğunda bütün suçlamalardan aklanacağına inanıyorum.”