Nur Yerlitaş nasıl zayıfladı herkes diyetini ve son halini konuşuyor

Şehitler için sarf ettiği skandal sözler nedeniyle herkesin tepkisini çeken ve bu yüzden birçok arkadaşıyla arası açılan modacı Nur Yerlitaş, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Jüri üyeliği yaptığı programda sadece huysuz tavırlarıyla değil aynı zamanda kilolarıyla da dikkatleri üzerine çeken Nur Yerlitaş, geride bıraktığımız yılın son aylarında bir diyet programına başlamış ve kısa sürede hatırı sayılır kilolar vermişti.

NUR YERLİTAŞ NASIL ZAYIFLADI ? : Nur Yerlitaş zayıflayınca herkes nasıl kilo verdiğini sormaya başladı. Ünlü modacının mide ameliyatı olduğu sanılıyordu. Ancak Nur Yerlitaş verdiği bir röportajda mide ameliyatı geçirmediğini, standartların üzerindeki kilosundan 11 aya böldüğü bir program sayesinde kurtulduğunu söyledi.

NUR YERLİTAŞ'IN DİYETİ : Nur Yerlitaş'ın profesyonel yardım alarak yaptığı diyet müthiş bir sonuç verince de herkes o diyeti merak eder oldu.

NUR YERLİTAŞ'IN SON HALİ : Nur Yerlitaş, bu zayıflama yöntemini mide ameliyatı olmaktan daha sağlıklı bulduğunu açıklamıştı. İşte Nur Yerlitaş'ın görenleri şaşkına çeviren son hali;

Nur Yerlitaş göğüs kanseri sonrasında değişim kararı almıştı. Daha önce de zayıflama diyetleri yapan ünlü modacı ilk kez bu kadar etkili bir sonuç almış görünüyor.

Eski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri oldu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN