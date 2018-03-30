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Nur Yerlitaş nasıl zayıfladı herkes diyetini ve son halini konuşuyor

Nur Yerlitaş nasıl zayıfladı herkes diyetini ve son halini konuşuyor

Son halini gören 'Yok artık bu Nur Yerlitaş mı' diyor. Müthiş zayıflayan Nur Yerlitaş yeni haliyle herkese parmak ısırttı. Kiloları hızla eriyen Nur Yerlitaş diyeti ile merak konusu oldu. Nur Yerlitaş instagram hesabından son görüntülerini paylaştı. İşte ünlü ismin zayıflamış hali;

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 10:55 - Güncelleme: 30-03-2018 10:55

Şehitler için sarf ettiği skandal sözler nedeniyle herkesin tepkisini çeken ve bu yüzden birçok arkadaşıyla arası açılan modacı Nur Yerlitaş, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Jüri üyeliği yaptığı programda sadece huysuz tavırlarıyla değil aynı zamanda kilolarıyla da dikkatleri üzerine çeken Nur Yerlitaş, geride bıraktığımız yılın son aylarında bir diyet programına başlamış ve kısa sürede hatırı sayılır kilolar vermişti.

NUR YERLİTAŞ NASIL ZAYIFLADI ? : Nur Yerlitaş zayıflayınca herkes nasıl kilo verdiğini sormaya başladı. Ünlü modacının mide ameliyatı olduğu sanılıyordu. Ancak Nur Yerlitaş verdiği bir röportajda mide ameliyatı geçirmediğini, standartların üzerindeki kilosundan 11 aya böldüğü bir program sayesinde kurtulduğunu söyledi.

NUR YERLİTAŞ'IN DİYETİ : Nur Yerlitaş'ın  profesyonel yardım alarak yaptığı diyet müthiş bir sonuç verince de herkes o diyeti merak eder oldu.

NUR YERLİTAŞ'IN SON HALİ :  Nur Yerlitaş, bu zayıflama yöntemini mide ameliyatı olmaktan daha sağlıklı bulduğunu açıklamıştı. İşte Nur Yerlitaş'ın görenleri şaşkına çeviren son hali;

Nur Yerlitaş göğüs kanseri sonrasında değişim kararı almıştı. Daha önce de zayıflama diyetleri yapan ünlü modacı ilk kez bu kadar etkili bir sonuç almış görünüyor.

Eski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri olduEski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri olduEski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri olduEski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri olduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • halis 30 Mart 2018 11:02 ne kadar da onemli bir haber insan utanir biraz pkk seviciler haberini yapiyorsunuz yazik bu ulkeye ya

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KİMDİR ?
Nur Yerlitaş
NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 tarihinde İstanbul Vefa’da doğmuştur. Annesinin adı Saadet Yerlitaş’dır. Benan adında bir kız kardeşi vardır. Dobralığı ile biliniyor. Bu yüzden sözünü sakınmak hiç ona göre değ

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