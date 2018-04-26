No’ldu, Meral Abla seni kandırdı mı?

Bahçeli daha en başta adını koymuş, "Siz de Cümbüş ittifakı kurun" demişti. Dedikleri harfi harfine gerçekleşiyor.



Kimin eli kimin cebinde belli değil.



Kılıçdaroğlu Akşener'e, Akşener Temel Karamollaoğlu'na, Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu'na, Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül'e...



Sonra tersten ziyaretler...



Akşener Kılıçdaroğlu'na, Temel Karamollaoğlu Akşener'e ve Kılıçdaroğlu'na, sonra Karamollaoğlu tekrar Abdullah Gül'e...



Biri birine 15 vekil veriyor, bir başkası diğerine Cumhurbaşkanlığı makamı öneriyor. Öteki, berikine "sen çekil o gelsin" diyor, beriki "Ben çekilmem o çekilsin, bana ne işte bana ne!" diye trip atıyor.



Muharrem İnce "Peki ben nolucam ya!" dercesine arada bir atar yapıyor. Muhasebeci Kenan "Bu işi en iyi ben yaparım" diye efeleniyor.



"Canım siz ne yapıyorsunuz?" diye sorunca, "Hiiç Erdoğan'ı deviricez de ona uğraşıyoz" diyorlar.



Ana muhalefetin başındaki zatı muhteremin hali evlere şenlik. Bu gidişle “devireceğim” dediği Erdoğan üzerine devirecek ama farkında değil...



90 yıllık partiyi, bir kadının kuklası haline getirdi. Kadın önce siyasi rüşvet olarak 15 milletvekilini kaptı, sonra "Ben kimsenin lehine çekilmem diye" dedi iyi mi?



E, ne oldu şimdi bayım?



Kandırıldın mı?



Ama sen Erdoğan gibi kolay kolay kandırılmazdın. Nasıl oldu da bir kadın seni ayakta uyuttu?



Yahu birazcık siyasi zekân olsa, birlikte ittifak yaptığın kadının, yanından yöresinden geçtiği tüm liderleri kazıkladığını anlardın.



Çiller'i en zor döneminde ilk satan bu kadındı.



Ardından AK Parti'ye kapağı atmaya çalıştı ama makam mevki sahibi olamayacağını anlayınca onları da sattı. MHP serüvenini zaten biliyordun.



Sayın Devlet Bahçeli'yi satan kadın seni bedavaya getirdi!



Bak, aha buraya yazıyorum...



Bu kadın senin verdiğin 15 milletvekilini işi bitince cami kapısına bırakacak, demedi deme!



Öyle bir kepaze oldun ki...



Yıllardır, "Erkeksen, yürekliysen televizyonda karşıma çık" dediğin adamın karşısına siyasi rakip olarak çıkamadın.



Erdoğan'ı itham ettiğin her şeyi birebir kendin yapmaya başladın. "Tek adam" diyordun, partinin yetkili organlarını toplayıp "Ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bana tek adam yetkisi verin" dedin.



"Tek adam" dediğin Erdoğan'ın karşısına, "tek adam" çıkarmak için parti kapılarını aşındırıp durdun.

Abdullah Gül işinde de başarılı olamadın. O da yakında seni kandıracak, görürsün!

Zaten kurban olduğum Allah seni öyle zelil duruma düşürdü ki bundan ötesi olamazdı yani...

Daha önce Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmemek için, "367 milletvekili gerekiyor" diyerek bir hukuk garabeti icad edip, Meclis'i boykot eden partinle el ele vererek, Gül'ü seçtirmek için fellik fellik uğraşıyorsun.



Bir insan daha ne kadar rezil olabilir söylesene?



Elinde kala kala Muharrem İnce kaldı. Zaten Muharrem İnce başarılı olursa var ya. İşte o gün senin yandığın gündür. Çünkü İnce'nin yapacağı ilk iş, seni şutlamak olacak, söyleyeyim.

Bak sen ne yap biliyor musun?



Ajdar'ı bul, Ajdar'ı!



Şu yamalı bohçaya dönen sözüm ona ittifakını ancak o temsil edebilir. Ver 20 vekil, bir de parti kursun. Meydanlarda “Çikita muz”, şarkısını çığırırsa bayağı oy toplar...



Ama dikkat edesin ha!



O da seni kandırmasın gözünü seveyim!



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