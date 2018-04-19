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Niyet ettim kilo vermeye! Kaçırırsanız üzülürsünüz!

Niyet ettim kilo vermeye! Kaçırırsanız üzülürsünüz!

20-21-22-23 Nisan 2018 tarihlerinde “UYANIŞ FESTİVALİ “nin 4. üncüsü UYANIŞ Butik Bahar Festivali gerçekleşecek.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 09:04 - Güncelleme: 19-04-2018 09:04

Kişisel Gelişim Merkezleri, Kuantum Yaşam Koçluğu, Yoga Eğitimcileri, Astroloji Uzmanları, Nefes Uzmanları, Eğitim ve Danışmanlık Firmaları, Doğal Bitkiler, Doğal ve Şifalı Taşlar, Organik Ürünler, Yayın Evleri, Tamamlayıcı Tıpta Yenilikler ve Şifa Uygulamaları, Ozon Terapi Merkezleri, Biyoenerji Uzmanları, Müzikterapi Konserleri ve benzeri konular, “UYANIŞ FESTİVALİ”nde değerli konuklarıyla buluşacak.

20-21-22-23 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek UYANIŞ FESTİVALİ, Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı alanında senelerdir hizmet veren NEVA Sanat ve Gelişim Merkezi’nin kurucusu olan Necla AYBER tarafından düzenlenmektedir.

Katılımcılar, seminer verenler ve tüm etkinlikler için web sitemiz güncel biçimde yayındadır.
Eposta Adresi: uyanisfestivali@gmail.com

Festival Halkla İlişkiler birimi telefonu: 90 532 559 74 14

Festival Programımız:

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