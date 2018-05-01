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Nisan ayında rekor artış!

Nisan ayında rekor artış!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırılmış oldu.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 12:05 - Güncelleme: 01-05-2018 12:05

Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi.

TİM Başkanı Büyükekşi, ihracat artışına ilişkin açıklamasında, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirilerinin geldiğini belirterek, “Evet, ihracat/ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı. TİM olarak bu konuda çalışma yürütüyoruz. Özellikle ara malı ithalatı konusunda yerli alternatifler geliştirmek için mesai harcıyoruz” dedi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinen Büyükekşi, “Seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İş dünyası olarak en önemli önceliğimiz, her alanda belirsizliğin ortadan kalması. Çünkü, belirsizlik ortamı, hem iç hem de dış yatırımcılarda bir tereddüte sebep oluyor. Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız vereceğiz. Ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddemiz haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Büyükekşi, “Yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artık çift haneli” diye konuştu.

Miktar bazında bakıldığında ihracatın Nisan ayında yüzde 1,2 azalarak 9,5 milyon ton olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, “Parite değişimlerinin ihracatımızı nasıl etkilediğine bakacak olursak: Nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Ali 01 Mayıs 2018 13:10 Satilik moderator ithalat rakamini aciklamayacak misiniz?ordaki rekoru gostermiceyecek misiniz?baskaniniz kizar mi size?maaslariniz onu ovdugunuz surece odendiginden aciyorum size her turlu kaybedeceksiniz

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