  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nihat Zeybekçi'den Karşıyaka Stadı çıkışı

Nihat Zeybekçi'den Karşıyaka Stadı çıkışı

KARŞIYAKA'nın yıllardır beklediği yeni stat konusunda katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan Eski Ekonomi Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, "Kaf-Kaf stadına kavuşacak" dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 14:00 - Güncelleme: 17-01-2019 14:00

Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılması planlanıp ihalesi daha önce açılan davalar nedeniyle 2 kez iptal edilen, 3 yıldır temel aşamasında kalan statla ilgili geçen ay İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesinin alındığını hatırlatan Nihat Zeybekçi, "Maalesef mahkemenin durdurmuş olduğu bir süreç vardı. İmar Barışı'ndan yararlandırdık. Bir iki eksiği vardı, onları da tamamladık. Tekrar ihalesinin yapılmasını sağlayacağız. Alsancak ve Göztepe Stadı hızla devam ediyor. Göztepe Stadı'nı gördüm, gayet güzel gidiyor. Kaf-Kaf da stadına kavuşacak" diye konuştu.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetiminde de yer alan AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç, Karşıyaka Stadı'nın son durumunu değerlendirirken Karşıyaka'nın stat inşaatının gecikmesinden dolayı çok mağdur olduğunu söyledi. Ayda Maç, "Şimdiye kadar çoktan bitmeliydi. Bu stat kulübümüzün hakkıdır ve geleceğidir. Yönetiminde yer aldığım İZVAK ve kulüp koordinasyonu ile uzun süredir uğraş verdiğimiz süreç çözüme yaklaştı. Kalan işler için en kısa sürede inşaat ruhsatı almayı hedefliyoruz. Net söylüyorum, Karşıyamız stadına kavuşacak" ifadelerini kullandı. 

İZVAK adına Başkan Ali Erten ise stadın inşaat süreciyle ilgili, "Diğer stat inşaatları ilerlerken, ilk günden beri büyük emek verdiğimiz Karşıyaka Stadı'nın beklemesi, sadece Karşıyaka'da değil tüm İzmir'de büyük üzüntü kaynağı oldu. Gecikmeden kaynaklı olarak Karşıyaka Spor Kulübü'nün hem maddi, hem sportif büyük kayıpları oluştu. Bunun artık son bulması, Karşıyaka'yı seven herkesin ortak kaygısı olmalı. Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi ile tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Sürecin ilerlemesine yardımcı olan, destek olan başta Sayın Nihat Zeybekçi olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

SELÇUK YAŞAR 94 YAŞINDA
KARŞIYAKA'nın 60 yıldır büyük destekçisi olan Onursal Başkan Selçuk Yaşar, 94. doğum gününü kutladı. Karşıyaka camiasının, "Selçuk Baba" olarak andığı Yaşar'ın doğum günü nedeniyle yönetim de kutlama mesajı yayınladı. Karşıyaka yönetiminin mesajında, "Yeşil-kırmızılı armamızın en büyük sevdalılarından, kulübümüze paha biçilemez katkılarda bulunmuş ve bulunmaya devam eden Sayın Selçuk Yaşar'ın doğum gününü en içten dileklerimiz ile kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nihat Zeybekçi'den Karşıyaka Stadı çıkışı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2019 14:16 Izmir den Tayyip Erdogan aday olsa yine Akp nin sansi yok,bosuna masraf etmeyin!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Nihat Zeybekci
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır.  1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; Marmar

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro