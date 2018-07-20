Nihat Kahveci aslen nereli yeni eşi kimdir ilk karısı ve çocukları

Türk futbolunun en bilindik isimlerinden biri olan Nihat Kahveci uzun yıllar forvet olarak top koşturdu. Beşiktaş ve Villareal takımları kariyerinde önemli rol oynadı. Peki aslen Giresunlu olan Nihat Kahveci kimdir işte eşi ve çocukları:

23 Kasım 1979‘da İstanbul doğumlu olan Nihat Kahveci baba tarafından aslen Karadenizli. 1997– 1998 sezonunda Beşiktaş altyapısında oynadığı sırada antrenör John Benjamin Toshack tarafından keşfedildi. Güçlü ayakları, uzaktan şut atma yeteneği ve süratiyle kısa sürede Beşiktaş’ın vazgeçilmez oyuncusu oldu ve Beşiktaş formasıyla 5 sezonda 115 lig maçı oynadı 27 gol attı.

Nihat Kahveci'nin eşi ve çocukları : Nihat Kahveci iki kez evlendi. İlk eşinin ismi Pınar Kaşgören ile 2003 yılında evlenen Nihat Kahveci 2014 yılında anlaşarak boşandı. Nihat Kahveci'nin bu evliliğinden biri kız 2 çocuğu var. Ünlü futbolcu ikinci evliliğini 2018 yılında yaptı. İkinci karısı bir spiker ve eski güzellik kraliçesi olan Fulya Sever oldu.

Nihat Kahveci'nin futbol kariyeri: Nihat Kahveci futbola Esenlerspor'da lise yıllarında başladı. Lise boyunca bu takımın yıldızlar kategorisinde forma giyip liseyi bitirdikten sonra Beşiktaş tarama ekibinde bulunan Rauf Başer tarafından siyah-beyazlı kulübün alt yapısına alındı. 1997-1998 sezonunda Fuat Çapa'nın tavsiyesiyla gençleştirme operasyonu yapan teknik direktör John Toshack tarafından A takıma alındı. 2001-02 Nihat'ın Beşiktaş'taki ilk döneminin son sezonu oldu.

2002 Dünya Kupası‘nda da yer alan Nihat Kahveci, Milli Takım’ın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı. 2002 yılının Ocak ayında, eski teknik direktörü Toshack tarafından, İspanya La Liga takımı Real Sociedad'a 5 milyon € karşılığında transfer edildi. 2002-03 sezonu Nihat'ın kariyerinin en etkili olduğu sezon oldu. Sezonun ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-2 yenerken, Nihat iki golle sezonu açtı. 2003-04 sezonunda Nihat, 32 maçta 14 golle oynadı. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen futbolcu bütün maçlarda forma giydi.

2004 yılında İspanya'da yılın futbolcusu seçildi. 2004-2005 sezonun ortasında ciddi bir sakatlık geçirerek sakatlanarak sezonu kapandı. Sakatlanana kadar son 3 sezonda Ronaldo ile birlikte La Liga'da en çok gol atan (50 üzeri) iki oyuncudan biri olma başarısını gösterdi. 2005-06 sezonu Sociedad'daki son sezonu oldu.

Villarreal CF : Sociedad'da geçirdiği 4,5 yıldan sonra, 2006'da sözleşmesi bitince Villareal'e bonservis ödenmeden transfer oldu. 2006-07 sezonuna kadroda yer almaya başlasa da yine bir sakatlık geçirip sadece 9 maç forma giyip, Kasım ayında sezonu kapadı. 2007-08 sezonu Nihat'ın geri dönüşü anlamına geliyordu. 38 maçın 34'ünde forma giyen futbolcu 18 gol kaydetti. Böylece takımının en golcü ismi ve gol krallığında 4. oldu.

İkinci Beşiktaş dönemi : 2009-10 sezonunda Villareal'den 4,5 milyon € bonservis bedeli ile başkan Yıldırım Demirören tarafından tekrar Beşiktaş'a getirildi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. 18 Mayıs 2011 tarihinde Beşiktaş ile sözleşmesi feshedilen Nihat Kahveci, 17 Ocak 2012'de profesyonel kariyerini noktaladı.

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