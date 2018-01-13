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Niğde’den askerlik için geldi, evlenip 50 yıl kaldı

Niğde’den askerlik için geldi, evlenip 50 yıl kaldı

Niğde’den 1968 yılında askerlik yapmak için Şanlıurfa’ya gelen 70 yaşındaki Ahmet Ünal, evlenip 50 yılını Urfa'da geçirdi.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 10:30 - Güncelleme: 13-01-2018 10:30

Askerlik görevini yerine getirmek için 1968 yılında Niğde’den Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gelen Asker Hoca lakaplı Ahmet Ünal, iş bulup buraya yerleşti. Suruç’tan bir kızla evlenen Ünal, geçimini ise tespih ve gül kokusu satarak sağlıyor.

Suruç’a yaklaşık 50 yıl önce askerliğini yapmak için geldiğinde insanlarını çok sevdiği için yerleştiğini söyleyen Ahmet Ünal, "1968-69 yılında Suruç Askerlik Şubesinin arkasındaki 123’üncü Jandarma Taburunda askerdim. 1970 yılında terhis oldum ve 1972’de belediyede çalışmaya başladım. Şimdiye kadar da buradayım. Çocuklarım var ve ekmeğimi de taştan çıkarıyorum. Tespih satıyorum, koku satıyorum. Muhannete muhtaç olmamak için gücüm yettiği kadar çalışmak istiyorum" dedi.

"Misafirperverliklerinden dolayı kaldım"
Memleketini bırakmasının orada yaşadığı herhangi kötü bir olaydan kaynaklanmadığını dile getiren Ünal, "Herhangi bir sorunum yoktu, memleketi bıraktım. Keyfi olarak bıraktım. Herhangi bir vukuatım yok. Fakir tabakayım. Burada evlenip kaldım. Hem hocalık yaptım hem de 1972 yılında belediyede çalışmaya başladım. İmam-hatip diplomam olmadığı için önce hoca olamadım, dışarıdan imtihana girdim. Şimdi ise dinim, imanım, edebimle, namusumla çalışıyorum, ekmeğimi kazanıyorum. Ölünceye kadar da buradayım. Elhamdülillah Suruç’tan memnunum. Buraya hizmetim var. Suruç’a hizmet ettim, Suruç da benim kıymetimi bildi. Terörle, şununla, bununla, siyasetle ilgim yok. Suruç’ta namusa düşkün oldukları, Hz. İbrahim’in beldesi olduğu, misafirperver oldukları için kaldım. Hiçbir vukuatım da yoktur" ifadelerini kullandı.
Yıllar önce buraya yerleşen Ahmet Ünal’ı Suruç halkının da çok sevdiği belirtildi.

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