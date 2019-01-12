Nice, Fenerbahçe'den Comolli'ye talip oldu

Nice-Martin sitesi Nice kulübünün sportif direktör Julien Fournier ile yolları ayırdığını ve ısrarla Fenerbahçe'den Damien Comolli'yi istediğini öne sürdü.

Devre arası transfer döneminde teknik direktör Patrick Vieira ile toparlanmaya çalışan Nice, Fenerbahçe'de yetkileri kısıtlanan ve yaptığı transferlerin performansları nedeniyle tartışma yaratan hatta bu yüzden kamuoyunda adı 'Fiyasko Comolli' olan Damien Comolli'ye talip oldu.



İSTİFALARINI AÇIKLADILAR

Öte yandan Fransız taraftarlar Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere ve sportif direktör Julien Fournier'in düzenledikleri olağanüstü basın toplantısı ile şok yaşadı. Kulübün üst düzey iki yöneticisi bu toplantıda kulüpten istifa ettiklerini açıkladılar.

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