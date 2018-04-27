  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nevzat Demir kimdir nereli? Fıratpen'in sahibi eşi ve çocukları

Nevzat Demir kimdir nereli? Fıratpen'in sahibi eşi ve çocukları

Beşiktaş camiasının yakından danıdığı Nevzat Demir Fıratpen Şirketinin sahibidir. Peki Nevzan Demir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir biliyor musunuz? Fırat Plastik şirketinin patronu olan Nevzat Demir'in sahibi olduğu bir çok şirket var. Boruya 400 milyon dolar yatıran Nevzat Demir Türkiye'nin en zengin adamları arasında.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-04-2018 16:23 - Güncelleme: 27-04-2018 16:33

Beşiktaş spor tesislerine ismini veren Nevzat Demir Fıratpen pencerelerinin sahibi olarak da tanınıyor. Nevzat Demir aslen Erzincanlı. Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nevzat Demir, 65 yaşında. Nevzat Demir Fıratpen'in yönetim kurulu başkanlığını yaparken firmada ailesinden Mümtaz Demir, Hava Demir, Tayfun Demir ve Muharrem Yıldırım Demir yer alıyor. Ünlü işadamı ve eşi sosyeteden uzak dururken medyadan uzak bir hayatı tercih ediyorlar.

İş hayatına Galata semti çevresinde ticaret yapan babasının yanında başlayan Nevzat Demir Türkiye'nin en zengin adamlarından birisi.. Akşamları okuyup, gündüz çalışarak bir başarı hikayesine imza atan Nevzat Demir, 1972'de kurduğu Fırat Plastik ile adını zirveye yazdırdı.

1980'lerin başında sanayiciliğe kayan Nevzat Demir, eğitim hayatını ilerleyen yaşında tamamladı. 1999 yalında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü İşletmecilik Bölümünü'nü bitiren Nevzat Demir, 2001 yılında da İ.Ü İktisat Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü'ndeki yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede doktorasını da veren Nevzat Demir, TÜGİAD ve TÜSİAD üyesi.

Nevzat Demir ve eşi sosyal aktiviteler ve yardım programlarında sıklıkla yer alıyorlar.

BEŞİKTAŞ NEVZAT DEMİR TESİSLERİ ADINI TAŞIYOR : Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinin yapımında Nevzat Demir büyük pay sahibidir. Bu sebeple de Beşiktaş tesislerin ismini Nezat Demir tesisleri koymuştur. Nevzat Demir aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.

Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1972 yılında plastik inşaat malzemeleri alanında üretim yapmak üzere kurulmuştur. 1900 çalışanı bulunan Fırat Plastik'in yönetim kurulu başkanı Nevzat Demir'dir. 

Firmanın Yönetim Kurulu şöyle:
Dr. Nevzat DEMİR – Yönetim Kurulu Başkanı
Mümtaz DEMİR – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hava DEMİR – Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun DEMİR – Yönetim Kurulu Üyesi
Muharrem Yıldırım Demir - Yönetim Kurulu Üyesi

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nevzat Demir kimdir nereli? Fıratpen'in sahibi eşi ve çocukları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro