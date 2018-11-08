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Netflix'te gizli kategoriler bulmayı sağlayan Chrome eklentisi

Netflix'te gizli kategoriler bulmayı sağlayan Chrome eklentisi

130 milyon izleyiciye sahip küresel internet televizyon ağı Netflix'te gizli kategorileri bulmayı sağlayan Google Chrome eklentisi geldi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 03:45 - Güncelleme: 08-11-2018 03:45

Oldukça popüler bir yayın platformu olan Netflix'in binlerce yayını arasından aradığınıza ulaşmak her zaman çok kolay değil. Bazen çok fazla seçeneğin arasında kaybolmak ya da neye karar vereceğini bilememek oldukça normal. Bazen de insan ne istediğini bilmiyor. Bu yüzden, Netflix menüsünde uzun süre yukarı aşağı gezinip duruyoruz.

Webtekno'dan Emre Ömer Zehir'in haberine göre tecrübeli Netflix kullanıcıları, Netflix'in URL'lerinde kullanılıp çok spesifik bir kategoriye erişimi sağlayan kodlar olduğunu bilirler. Bütün URL'leri aramak, o URL'ler arasından seçim yapmak da ayrı zor; Netflix'te 15.000 civarında film grubu var.

Google Chrome eklentisi olan Better Browse ise Netflix resmi sitesinin ana sayfasında bu gizli kategorileri görmeyi sağlıyor. 

Eklentinin haberi, House of Cards'ın 6 ve son sezonunun tanıtımında geldi. Kevin Spacey'nin cinsel saldırı suçlamaları sonrasında kadrodan atılmasıyla beraber dizinin akıbeti merak konusu olmuştu. Bu sezon, Robin Wright'ın canlandırdığı Claire Underwood'un etrafında şekillendirilmiş olsa da, dizi hayranlardan beklenen ilgiyi görmedi.

İnterneti Youtube'dan fazla yiyor
Öte yandan 130 milyon abonesi olan dijital film ve dizi platformu Netflix'in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tükettiği hesaplandı.

Kanadalı Sandvine isimli firmanın 2018 yılı veri kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre, video platformu YouTube da internet trafiğinde yüzde 11,4'lük bir paya sahip. Araştırmaya göre, video oyunları ve dosya paylaşımı üzerinden geçen internet trafiğinde de ciddi bir artış bulunuyor.

Toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7,8 ile oyun, yüzde 5,1 ile de sosyal medya kullanımı geliyor.

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