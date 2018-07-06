Nesrin Cavadzade La Casa De Papel'de oynayacak mı 3. sezon açıklaması

Nesrin Cavadzade kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 3. sezonunda oynayacak mı soruları bir anda gündem oldu. Nesrin Cavadzade'in menajeri iddiaları doğrulayarak bir açıklama yaptı.

Son olarak Bizim Hikaye'de oynayan Nesrin Cavadzade'nin La Casa De Papel'de rol alacağı iddia ediliyordu.

3. sezonunun çekileceğinin açıklanmasının ardından diziye ‘İstanbul’ karakterinin dahil olacağı söylentileri de Türk seyircileri heyecanlandırmıştı.

'İstanbul' karakteri ile La Casa De Papel'e dahil olacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade'nin menajeri açıklamalarda bulundu.

Menajer Selin Kök, görüşmelerin olduğuna dair çıkan haberleri doğruladı. Kök şöyle konuştu: "Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı."

"Bir görüşme daha yapılacak. Nesrin Hanım 4-5 dil bilen bir oyuncu, bu onu daha da farklı kılıyor."

"Canlandırılacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı El Desentierro adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli faktörlerden biri de bu olsa gerek..."

NESRİN CAVADZADE KİMDİR: Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğmuştur. Annesiyle birlikte 11 yaşında İstanbul’a geldi. Hiç Türkçe bilmediği için Bakü’de bitirdiği ilkokul dördüncü sınıfı Cent Koleji’nde tekrar etmek zorunda kaldı. Türkçe’yi çok kısa bir sürede anadili kadar iyi konuşur oldu. Ortaokulu Şişli’deki Özel Bilgi Lisesi’nde bitirdi. Orada okurken okulun Tiyatro Kolu’na katıldı. Tiyatro Kolu’nun o sene sahneleyeceği “Türkmen Düğünü” adlı oyunda rol almaya hak kazandı. Oyun Şişli’deki Tiyatro Kare’de sahnelendi.

Liseye Şişli Terakki Lisesi’nde devam etti. Burada da Tiyatro Kolu’na yazıldı. Ardından Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde okuyarak mezun oldu. 5 senede bitirdiği fakültede okurken beş kısa film çekti, filmleri aralarında BerlinFilm Festivali’nin de bulunduğu çeşitli yurtiçi ve yurtdışı festivallerde gösterildi, ödüller aldı.

Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe’nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra “Yersiz Yurtsuz” adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin yönetmeni Cemal Şan dizinin hemen ardından Nesrin’e “Dilber’in Sekiz Günü” adlı filminde oynamasını teklif etti. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum,Bursa ve Ankara Film Festivalleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan “Acı” ile de yeniden Erzurum Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, ATV ekranlarında yayınlanan “Samanyolu” adlı dizi ile devam etti.

2011 yılı itibariyle yine ATV ekranlarında yayınlanan “Al Yazmalım” dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat’ın yönettiği “Güzel Günler Göreceğiz” ve Murat Saraçoğlu’nun yönettiği “Yangın Var” filmlerinde başrol oynadı. “Güzel Günler Göreceğiz” filmiyle Antalya Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Ankara Film Festivali’nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerini aldı. “Yangın Var” filmiyle yine Ankara Film Festivali’nde ve Sadri Alışık Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.

2011 yılında Cengiz Aytmatov’un ünlü eseri “Selvi Boylum Al Yazmalım”dan senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan “Al Yazmalım” adlı dizide Seçkin Özdemir, Özge Özpirinçci, Barış Falay, Saygın Soysal, Ahmet Saraçoğlu,Gözde Kansu, Zeynep Arolat, Macit Koper ile birlikte oynadı.