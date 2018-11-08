  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Neco karısını dövdü eşi İdil Erke kimdir yaşı kaç?

Neco karısını dövdü eşi İdil Erke kimdir yaşı kaç?

Neco kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve gerçek adı Nejat Özyılmazel olan Neco kaç kere evlendi, eşleri kim soruları merak konusu oldu. Son habere göre Neco kendisinden 25 yaş küçük olan karısı İdil Erke'yi dövdü hastanelik etti. Peki Neco'nun karısı İdil Erke kim, çocukları var mı?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 10:32 - Güncelleme: 08-11-2018 10:32

Neco karısını dövdü haberi ile sallanan magazin basını bügun Neco kaç yaşında, kaç kere evlendi, eşleri kim ve Neco'nun dövdüğü kendisinden 25 yaş küçük karısı İdil Erke kimdir sorularının yanıtını aradı. Neco lakabıyla bilinen Nejat Özyılmazel'in adı son günlerde adı karısına şiddet olayları ile anılıyor. 2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük İdil Erke eile evlenen Neco karısını döverek hastanelik etti. Edil Erke darp sonrası elinden ve gögsünden yaralandı. 

NECO'DAN EŞİNE ŞİDDET: Bodrum’da yaşayan ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco) kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke’ye şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı.

İDİL ERKE HASTANELİK OLDU: 2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke ile evlenen ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco), eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Yaklaşık 2 yıldır evliliklerinde çatlaklar oluşan Neco’nun geçtiğimiz yıl eşi Erke’yi darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olayda İdil Erke’nin gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından eşi Neco’dan şikayetçi olarak darp raporu alan Erke’nin daha sonra şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Olayın adliyeye intikal etmesi nedeniyle suçun işlendiğini sabit gören adli makamlar Neco’ya 1 ay evden uzaklaştırma ve TCK’nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan para cezası verdi.

İKİNCİ KEZ UZAKLAŞTIRMA ALDI: Bu olaydan sonra Neco’nun 1 yıl boyunca eşi Erke’ye psikolojik şiddet uygulayarak tehdit ettiği iddia edildi. Bu duruma daha fazla dayanamayan Erke, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından savcılık kararıyla şarkıcı Neco’ya 3 ay daha evden uzaklaştırma cezası verildi.

AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR: Öte yandan İdil Erke’nin yeniden fiziksel şiddet görme endişesi ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Neco’nun eşi idil Erke ile aynı evde kalmayı sürdürdüğü, ayrı odalarda yaşadıkları ve haksız maddi talep de bulunduğu da iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak telefonla ulaşılan Erke’nin Avukatı Ömer Kayran, yaşanan olayla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ifade ederek “Müvekkilimin hakları gizlidir. Kendisinin bilgisi olmadan konuyla ilgili açıklama yapamam” dedi.


2008 YILINDA EVLENMİŞLERDİ: Şarkıcı Neco ve İdil Erke 2008 yılında dünya evine girmişti. Kendisinden 25 yaş küçük Erke ile evlenen Neco bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. Neco’nun ilk evliliğinden ise Zeynep Özyılmazel ve Ayşe Özyılmazel isimli 2 kızı bulunuyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Neco karısını dövdü eşi İdil Erke kimdir yaşı kaç? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro