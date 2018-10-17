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NBA'de perde açıldı! Son şampiyon galibiyetle başladı

NBA'de perde açıldı! Son şampiyon galibiyetle başladı

NBA'de geçtiğimiz son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, sezonun açılış maçında Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi. Golden State Warriors, rakibini 108-100 yenmeyi başardı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 08:55 - Güncelleme: 17-10-2018 08:55

NBA'de 17 Ekim 2018'de oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors, Oracle Arena'da Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi.

İlk iki periyotta rakibine kendisini yakalama fırsatı vermeyen Warriors, devre arasına 57-47'lik skorla önde girdi. İkinci devreye iyi başlayan Thunder, 3. periyotta rakibine 32-26'lık üstünlük sağlayak maça dengeyi getirdi. Çekişmeli başlayan final periyodunda Golden State Warriors, Thunder'a fırsatı tanımadı ve maçı 108-100 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

CURRY 32 SAYI ATTI
Warriors'ta 11/20 saha içi isabetiyle oynayan Stephen Curry 32 sayıyla maçı tamamladı. Thunder'da 9/23 saha içi isabetle oynayan Paul George, maçı 27 sayıyla tamamladı.

ŞAMPİYONLUK YÜZÜKLERİNE KAVUŞTULAR
NBA'de 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Golden State Warriors'da oyuncular maç öncesinde şampiyonluk yüzüklerine kavuştu.

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