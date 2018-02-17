NATO'dan Türkiye ve ABD açıklaması

Münih'te düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Stoltenberg, "NATO'nun ABD ve Türkiye'nin Suriye konusundaki ihtilafları, özellikle de Türkiye'nin ABD'nin Suriye'de başlıca müttefiki olan PYD'ye karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında oluşan ihtilafları çözmeye yönelik diplomatik çabalarını takdirle karşıladığını" ifade etti.

Stoltenberg, "ABD ve Türkiye, Suriye'deki ihtilafları görüşmek ve çözmek için farklı seviyelerde toplantılar düzenliyor. NATO bu çabaları takdirle karşılıyor" ifadelerini kullandı.