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NATO'dan çok sert Rusya mesajı

NATO'dan çok sert Rusya mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya bizi bölmeye çalışmaya devam edecek. Ancak NATO müttefikleri birlik olarak durmaya devam ediyor." dedi

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 22:16 - Güncelleme: 19-03-2018 22:16

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski çifte ajan Skripal'ı hedef alan saldırı hakkında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Brüksel'deki NATO karargahında basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen saldırıya ilişkin Stoltenberg, ittifak topraklarında ilk kez sinir sistemini etkileyen bir kimyasal maddeyle saldırı düzenlendiğini belirterek, "Bu, insan hayatına yönelik büyük bir saygısızlıktır. Saldırı uluslararası hukuk ve kuralları ihlal etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

DESTEK MESAJI

NATO müttefiklerinin tümünün saldırıyı kınadığını ve soruşturmaya yönelik destek vermeye hazır olduğunu aktaran Stoltenberg, Rusya'nın Novichok programına ilişkin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) detaylı bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Skripal'in uğradığı kimyasal saldırının Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı gibi ihtiyatsız davranışlarının devamı olduğunu söyleyen Stoltenberg, NATO'nun bu davranışlara cevap vermeye devam ettiğini kaydetti.

Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya yönelik tutumunun katı, savunmaya yönelik ve orantılı olduğunu, güçlü caydırıcılık ve anlamlı diyaloğu beraber yürüttüğünü hatırlattı.

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya bizi bölmeye çalışmaya devam edecek. Ancak NATO müttefikleri birlik olarak durmaya devam ediyor. İngiltere'yle dayanışma içindeyiz." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson da Rusya'nın son dönemdeki davranışlarının açık bir şekilde uluslararası kuralları ihlal ettiğini vurgulayarak, "NATO'dan ve tüm dünyadan İngiltere'ye gelen destek cesaret verici." açıklamasında bulundu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 23:08 NATO nun artık meşruiyeti tartışmalıdır. MÜTTEFİK olan ülkeler birbirlerini yiyorlar böyle MÜTTEFİK lik mi olur. ABD bölgede Türkiye dururken pyd yi destekliyor GÜLENİ TESLİM ETMİYOR Yunanistan Türkiye ile uğraşıyor İngiltere koptu gitti Trump çeliğe ek vergi koydu Avrupa rest çekti. SİZ NE MÜTTEFİKLİĞİNDEN BAHSEDİYORSUNUZ. BENCE İNGİKTEREDEKİ SUİKASTLER DERİN BATI NIN İŞİ. GÜYA BİR TAŞLA BİRKAÇ KUŞ VURACAKLARDA MAYMUN GÖZÜNÜ AÇTI NASIL OLACAK O İŞ????

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