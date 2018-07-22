Nadir Alpaslan kimdir aslen nerelidir Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı oldu

1966, Kırşehir Merkez'de doğan Nadir Alpaslan, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda iş hayatına başlayan Nadir Alpaslan, dört yıl süreyle Turizm Bakanlığı’nda Bakan Müşaviri ve İdari Mali İşler Başkanı olarak görev yaptı.

Profesyonel iş yaşamına 2003 ve 2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı ve Bakan Müşaviri olarak devam eden Nadir Alpaslan, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı'na Abdullah Gül'ün seçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Nadir Alpaslan, 15 Nisan 2011 tarihinden bu yana Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilince Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etmiş ve 21 Temmuz 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in kayınbiraderidir.