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Naci Ağbal aslen nereli eşi Mehtap Ağbal kimdir

Naci Ağbal aslen nereli eşi Mehtap Ağbal kimdir

2015 yılından bu yana Maliye Bakanı olan Naci Ağbal kimdir, kamuoyunda ismi sıkca geçen isimlerden biri. Aslen Bayburtlu olan Naci Ağbal ile eşi Mehtap Ağbal hakkında merak edilenler;

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 01:20 - Güncelleme: 09-07-2018 01:20

Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal, 1 Ocak 1968’de Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006’da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM’ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt’dan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı.

NACİ AĞBAL'IN EŞİ KİMDİR?  İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.​​​ Naci Ağbal'ın eşi Mehtağ Ağbal'dır. Mehtap Ağbal aslında aşina olduğumuz bir isim.

2015 yılında Bayburt'tan Ak Parti Milletvekili seçilen Naci Ağbal'ın rozetini, eşi Mehtap Ağbal takmıştı. 

NACİ AĞBAL'IN AĞABEYİ HIRDAVATÇI; Naci Ağbal'ın ağabeyi Fazlı Ağbal ise, Çorum'da yaşıyor.

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KİMDİR ?
Naci Ağbal
NACİ AĞBAL KİMDİR?

64. Hükümette Maliye Bakanı olan Naci Ağbal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Naci Ağbal'ın özgeçmişi; 1968 Bayburt doğumulu olan Naci Ağbal 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

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