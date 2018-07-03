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Mültecileri kurtardı yargılanıyor!

Mültecileri kurtardı yargılanıyor!

234 göçmeni Akdeniz’den kurtaran Alman kaptan Malta karasularına izinsiz girdiği ve gemisinin belgelerinin eksik olduğu gerekçesiyle yargıç önüne çıktı. Alman kaptan, suçlamaların reddederek kendisini savundu. Mahkeme, kaptanın pasaportuna el koydu.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 10:13 - Güncelleme: 03-07-2018 10:13

234 göçmeni Akdeniz’den kurtaran Alman kaptan, Malta karasularına izinsiz girdiği ve gemisinin belgelerinin eksik olduğu iddiasıyla açılan davada suçlamaları reddetti.

Malta’nın başkenti Valletta’da yapılan duruşmada savcılar gemiye el konulmasını istedi.

İtalya’nın yeni hükümeti özel kurtarma gemilerine tepki gösterirken Malta da bu grupları desteklemiyor.

İnsan kaçakçıları Akdeniz’de yetersiz teknelerle mülteci taşıyor. Alman kaptanın kullandığı Lifeline adlı gemi Libya açıklarında 234 mülteciyi kurtarmıştı.

İtalya ve diğer yedi ülke göçmenlerin bir kısmını almayı kabul edince Malta geçen hafta geminin kıyılarına yanaşmasına izin verdi.

PASAPORTUNA EL KOYULDU
Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre “Doğru bir şey yaptık” diyen 57 yaşındaki kaptan Claus-Peter Reisch’in kefalet bedeliyse 10 bin Euro olarak belirlendi. Mahkeme kaptanın pasaportuna el koydu ve her hafta polis merkezine giderek imza vermesini istedi.

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