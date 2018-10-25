Muharrem İnce'ye Erdoğan'a hayran mısınız diye soruldu! Olay yanıt

24 Haziran erken seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CNN Türk'teki '40' programına konuk oldu. İnce'ye 'Örnek aldığınız siyasetçi var mı? Erdoğan'a hayran mısınız?' sorusu soruldu.



Muharrem İnce, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı '40' programına konuk oldu. Program formatına göre Buket Aydın, Muharrem İnce'ye 40 soru yöneltti. 21'inci soruda İnce'ye 'Örnek aldığınız siyasetçi var mı? Erdoğan'a hayran mısınız?' sorusu soruldu.

HİÇ İŞİM OLMAZ, GEREKSİZ BİR SORU: Muharrem İnce soruya 'Hiç işim olmaz. Bu da gereksiz bir soru. Olacak iş mi? Benim örnek aldığım devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk' yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA MUHARREM İNCE'YE DESTEK: Muharrem İnce'yi sevenler 40 programı yayınlanırken #MuharreminceCnnTürkDe etiketiyle çok sayıda destek mesajı paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları;