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Muharrem İnce lafı dolandırmadı: Seçilirsem..

Muharrem İnce lafı dolandırmadı: Seçilirsem..

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bombayı patlattı. İnce, “İkircikli konuşmaya gerek yok seçilirsem 2019’da da adayım” dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 10:57 - Güncelleme: 02-02-2018 10:57

CHP’nin yarın başlayacak 36. Olağan Kurultay’ında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına ikince kez çıkmaya hazırlanan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularına yanıt verdi.

"OLURUM İKİRCİKLİ DAVRANMAM": 36. Olağan Kurultay’da Genel Başkan aday adayı olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, genel başkan seçilmesi durumunda “Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz” sorusuna “Olurum, ikircikli davranmam. Ama başkalarının olmasını da desteklerim. Oradan çıkacak sonucu da kabul ederim. Çıkacak sonuçta CHP’nin genel başkanı olarak ben çıkarsam aday olurum. Ben çıkmazsam, başka biri çıkarsa seçimi yürütürüm, seçimden sonra gereğini yaparım” dedi.

Muhabirin "CHP üyelerinin cumhurbaşkanlığı seçiminde etkili olmasına yönelik bir çalışma yürütüyorsunuz, imza topladığınızı duyurdunuz. Neden böyle bir çalışma başlattınız?" sorusuna İnce şu yanıtı verdi:

2014’te cumhurbaşkanı adayımız belirlenirken Sayın Genel Başkan anket yaptı. 81 il başkanı, 130 milletvekili, 60 Parti Meclisi üyesi… Bu partinin 1 milyon 200 bin üyesi dahil hiç kimse 2014 adayının adını telaffuz etmedi. Bir kişi, o da Genel Başkan. Tek başına, kendisinin yanında Grup Başkanvekili olarak ben yoktum. Ben bilmiyordum. Televizyondan öğrendim. Tek başına yaptı bunu, MYK, PM, milletvekilleri, il başkanları bilmedi bunu. Ben yeni bir 2014 sürecinden korkuyorum.

İNCE'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME FORMÜLÜ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçsin. Sandığı koyalım. Bu nasıl olur, yöntemleri var. Aday olmak isteyen kişi, 50 kurultay delegesinin imzasıyla aday olur. Sandığı koyarız ve 1 milyon 200 bin üye oy kullanır. Bu yeterli mi? Değil. Örneğin DSP, derse ki ‘’Ben CHP’nin adayına oy vereceğim’’ DSP üyeleri de oy kullanmalıdır. Örneğin Mimarlar Odası, “Ben CHP’nin adayına oy vereceğim” diye açıklama yaparsa, Mimarlar Odası’na üye olanlar da oy kullanmalıdır. Diğer siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar… Bunlar kamuoyuna açıklama yapmak kaydıyla, CHP üyesi olmasalar dahi oy kullanmalıdır. Büyük uzlaşma, büyük şemsiye böyle kurulabilir. Yüzde 50 artı bir böyle bulunabilir. Sadece CHP’nin üyeleri değil, bu oluşuma destek verecek siyasi partilerin, sendikaların, vakıfların, odaların üyeleri de oy kullansın. Böyle bir ortak akılla doğruyu bulacağımıza inanıyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2018 14:05 gel muharrrem gel..ne olursan ol gel..tavuk çiftliğim ortaklık için seni bekler. kk, seni yine halledecek.. Reis'de topunuzu halledecek....

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KİMDİR ?
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce (d. 4 Mayıs 1964, Yalova), Türk öğretmen ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem ve 23. dönem Yalova milletvekili olan Muharrem İnce, siyaset yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'nde

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