Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı! İşte son imza sayısı

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Seçimden önce "Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmam bir daha" diyen Muharrem İnce, seçimden sonra Kılıçdaroğlu'na "Sen onursal başkan ol ben de genel başkan olayım" teklifi yapmıştı. İnce teklifi reddedilince "parti örgütü gereğini yapar" diye tehdit etmişti. Örgüt dün harekete geçti ve noter kanalıyla olağanüstü kurultay istemiyle imza toplamaya başladı. Şu na kadar imza verenlerin saylısının 450'yi geçtiği açıklandı.

İLK GÜN 353 İMZA VERİLDİ... Muharrem İnce taraftarlarının dün başlattığı "Değişim ve Umut Kurultayı" çağrısı için noter kanalıyla imza veren CHP delegelerinin sayısı olağanüstü kurultay için gerekli olan imza sayısının yarısını geçti. Dün gün boyu 353 CHP delegesi olağanüstü kurultay için noter huzurunda imza verdi.

YARISI İLK GÜN TAMAMLANMIŞTI... CHP parti tüzüğünün 48’inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.

YAŞAR TÜZÜN: İMZA SAYISI 450'Yİ AŞTI... İHA'da yer alan habere göre, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Olağanüstü Kurultay için toplanan imzaların bugün itibariyle 450’yi geçtiğini açıkladı. Tüzün, bugün saat 18.30’da noterin kapanmasıyla birlikte kesin sayıyı basına duyuracaklarını belirtti.

İNCE'NİN ALDIĞI OYDAN FAZLA İMZA TOPLANDI... CHP'nin 3-4 Şubat 2018'de yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alarak Genel Başkanlığa yeniden seçilmişti. Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan Muharrem İnce ise 447 oyda kalmıştı. İnce, genel başkanlığa aday olabilmek için 165 delegenin imzasını alabilmişti.