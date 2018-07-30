  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Muharrem İnce imzayı attı! Seçime 50 gün kala...

Muharrem İnce imzayı attı! Seçime 50 gün kala...

Muharrem İnce, genel başkan seçildiği takdirde ilk cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsa ilk pazartesi kurultayı toplayacağına dair noterde taahhüt imzaladı. İnce "Koltuk derdinde değilim" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-07-2018 11:44 - Güncelleme: 30-07-2018 11:57

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışması bugün son bulacak. İmzaların saat 17.00'ye kadar toplanacağı günde Muharrem İnce'den önemli açıklamalar geldi. İnce, CHP Genel Başkanı seçildiğinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği sözünü noterde onaylattı. 

İnce Noter çıkışı yaptığı açıklamada yine Genel Merkez'i eleştiri bombardımanına tuttu. "51 gün yeterli bir süre değil. Daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Kendinin hazırlanması lazım insanın" diyen İnce şöyle devam etti:

SEÇİME 50 GÜN KALINCA 'GEL ADAYIMIZ OL' OLMUYOR... "Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım. Ama seçimi kazanmazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. Seçime 50 gün kalınca 'Gel adayımız ol' deyince olmuyor bu."

KILIÇDAROĞLU YİNE ADAY OLMAYACAK... Sayın genel başkanımıza da bu cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzdeki 5 yıl sonra seçimde aday olmayacağı de kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz memleket. Bunu taahhüt ettim.

İMZALARIN SORUMLUSU BEN DEĞİLİM... Ben imzaların sorumlusu değil. PM üyemize ve vekillerimize sorun.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Muharrem İnce imzayı attı! Seçime 50 gün kala... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 13:06 ince ,chp den ayrılsın.gitsin ya başka partinin adayı olsun veya bağımsız aday olarak seçime girsin.eğer chp den fazla oy alırsa 81 vilayeti dolaşıp,chp den fazla oy aldım diye bangır bangır bağırsın.ince ye destek olduğum için,ince ye oy verenlerden,sayın kılıçdaroğlu ndan,sayın chp lilerden özür diliyorum.ince nin arkadan vuracağını anlayamadım.özür diliyorum ve saygılarımı sunuyorum.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro