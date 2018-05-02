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Muhalefet ittifak sözleşmesi imzalıyor! İttifakın adı ne?..

Muhalefet ittifak sözleşmesi imzalıyor! İttifakın adı ne?..

AK Parti ile MHP'nin 'cumhur ittifakı'nın ardından muhalefet partileri de ittifak kurdu... CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan ittifak için resmi imzalar yarın saat 15'te imzalanacak... İşte son dakika gelişmeler...

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 09:03 - Güncelleme: 02-05-2018 09:21

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine giderken, muhalefet kanadından yeni bir hamle geldi. Son dakika bilgisine göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı. 4 parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak... 

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında uzun süredir görüşmeler devam ediyordu. Son olarak dün bir araya gelen 4 partinin kurmayları ittifak konusunda son noktayı koymuş ve ittifak protokolü üzerinde mutabat sağlamışlardı. 

YARIN PROTOKOL İMZALAYACAKLAR... Dört parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak. İttifak protokolüne Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal imza koyacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAPSAMIYOR... İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek. İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

İKİ İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR... Muhalefet kanadının ittifak isminin ne olacağı merak konusu oldu. AK parti ile MHP'nin kurduğu 'cumhur ittifakı'nın karşısına muhalefetin 'demokrasi ittifakı' ya da 'millet ittifakı' ismiyle çıkması bekleniyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 09:35 Eyyy akp aldı mı seni bi düşünce. İsrafa son demek için bu ittifak tutacak. Akp mhp hdp diğer yanda.

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