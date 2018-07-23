Müge Dağıstanlı kimdir kaç yaşında kocası Reha Erdoğan bakın kim

Müge Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında ve Müge Dağıstanlı'nın kocası Reha Erdoğan kimdir ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Uzun süre magazin programları sunduktan sonra ara veren ve deyim yerindeyse kabuğuna çekilen başarılı televizyoncu Müge Dağıstanlı tekrar ekranlara döndü. TV2'de hafta içi hergün magazin programlarını yorumlayacak olan Müge Dağıstanlı'nın hayatı merak edildi.

2017 yılında Reha Erdoğan evlenen Müge Dağıstanlı aslen İstanbullu ve 1968 doğumlu.

2017 YILINDA EVLENDİ: Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı, Reha Erdoğan ile dünya evine girdi. Müge Dağıstanlı’nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

Posta ailesinin ve çiftin yakınlarının katıldığı nikah töreni dün Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti.

Müge Dağıstanlı’nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

Posta ailesinin ve çiftin yakınlarının katıldığı nikah töreni dün Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti.

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR: 1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.