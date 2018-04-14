Müebbet var ama hapis yok!

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Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
Kararı duyduğumda, "Senin ben adaletini seveyim Türkiye" dedim. Zira böyle gülünç bir kararı ancak Türk mahkemeleri verebilirdi.
Şu komediye bakar mısınız Allah aşkına...
28 Şubat postmodern darbesine imza atanları yaklaşık 5 yıl boyunca yargılayacaksın. 21 darbeciye müebbet hapis cezası vereceksin...
Eeee?
"Ama bunlar çok yaşlı ve sağlık sorunları olan kişiler oldukları için , bir de mahkemede de iyi hal sergiledikleri için tutuklamaya gerek görmüyorum" diyerek serbest bırakacaksın...
Adamlar bu ülkenin meşru hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmış? Devrin Başbakanı Erbakan'ı "Silah kullanırız" tehdidi ile koltuktan indirmiş. Milyonlarca insana her türlü zulmü yapmış, hayatını karartmış, umutlarını ve hayallerini yerle bir etmiş.
Sen kalkıp bunlara "Size müebbet cezası verdim ama panik yok. Gidin kafanıza göre takılın" diyorsun.
Yahu sizin vicdanınız nerede arkadaş?
Bunların suçsuz günahsız yere zindana tıktıkları adamlar cezaevlerinde hala çürüyor yahu! Bu adamların içeri attıkları hapiste çürütürken, bunlara hapis cezası vermemenin neresinde adalet var arkadaşım?
Hem bu nasıl bir karar?
Yani artık bu ülkede yaşı ilerlemiş olanlar, sağlık sorunları olanlar ve mahkemede iyi hal gösterenler, suçu ne olursa olsun böyle ödüllendirilecek mi?
Farzı misal...
Fetullah Gülen denen darbeci teröristi yarın alıp getirdiğimizi ve yargıladığımızı varsayalım.
Ne olacak sonrası?
O da yaşını başını almış, o da ceket üstünden tansiyon ölçtürecek kadar hasta. Karar duruşmasında kalkıp, "Efendiler. Beni hapse atmayın. Ben de daha önce serbest bıraktıklarınız gibi yaşlı ve hasta bir adamım" dese...
Ne yapacaksınız ne diyeceksiniz ona? "Sana da müebbet verdik ama git kafana göre takıl mı?" diyeceksiniz?
Evet aynen böyle diyeceksiniz. Böyle demeye mahkumsunuz. Çünkü adamın elinde sizin verdiğiniz bu emsal karar olacak.
Allah aşkına...
Şu tutuklanmayan darbecilere, "Hadi gelin yeniden ordunun başına geçin" deseniz, içlerinden bir tanesi dahi, "Yok yahu. Hem yaşlıyım hem de hastayım" der mi?
Demez di mi?
Ve sen böyle adamlara ev hapsi dahi vermiyorsun. "Adli kontrol şartı" ile serbest bırakıyorsun. Nedir o adli kontrol şartı? Belirlenen bir zaman dilimi içinde karakola gidip, "Ben buradayım" diye imza atacaklar.
Bu mudur ceza?
Merhum Erbakan yaşlı değil miydi? 83 yaşında kendisine 2 yıl ev hapsi verilmedi mi?
Ona yapılan zulmün hesabını kim verecek?
Bunların darbe yaptığı dönemde hazineden çalınan 28 milyar doların hesabını kim verecek? Rütbelerini söküyorsun da ya ceplerine koydukları paralar? O dönemde ne kazandılar, hangi mal ve mülkün sahibi oldular. Bunları soruşturmayacak mısın? Hepsi hala emeklilik maaşı alıyor. Hem de deste deste alıyor.
Bunlar yanlarına kar kalacak öyle mi?
Gülü bırakıp dikeni sulayacaksınız, bunun adına da adalet diyeceksiniz öyle mi?
E, o zaman boşuna kendimizi kandırmayalım kardeşim. Biz bu kafayla daha çok darbe yaşarız.
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Müebbet var ama hapis yok! Kararı duyduğumda, "Senin ben adaletini seveyim Türkiye" dedim. Zira böyle gülünç bir kararı ancak Türk mahkemeleri verebilirdi.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
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