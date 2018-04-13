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Müebbet alan Karadayı neler söyledi?

Müebbet alan Karadayı neler söyledi?

Yaklaşık 6 yıldır görülen ve sona gelen 28 Şubat davasında bugün mahkeme kararını açıkladı. 21 sanığa müebbet hapis cezası verilirken bu kişiler arasında önemin ünlü isimleri de vardı.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 20:05 - Güncelleme: 13-04-2018 20:05

28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli orgeneral Çetin Doğan için müebbet hapis cezası verildi. 

68 sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda yüklenen suçu işlediği sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi. Ölüm nedeniyle 4 kişinin ise davası düştü. Avukatı Erol Aras aracılığıyla Odatv’ye açıklama yapan Dönemin Genelkurmay Başkanı ve davanın 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı ise dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Karadayı, şunları söyledi:

“Moralim iyi. Olay tamamen akla mantığa aykırı ve hukuk dışıdır. Mahkeme kendi itibarını düşürmüştür. Doğrudan siyasi bir dava olduğu meydandadır. Temelinin de kumpas davalarına dayandığı bütün Türkiye’nin bilgisindedir. Birkaç gün geçsin gerekçeli karar çıksın gerekli açıklamayı yapacağım.”

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