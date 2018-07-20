Mübaşir alımı mülakat sınavı gerekli evraklar İstanbul Adliyesi açıklaması

Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi mübaşirlik sözlü sınav-mülakat sınavına girecek adaylar için gerekli belgelerin olduğu bir listeyi resmi sayfasında yayınladı.

İstanbul Adliyesi tarafından yayımlanan duyuru metninde, sözlü sınavlara katılacak adayların istenilen evrakları ilan edilen tarihe kadar getirmeleri gerektiğini bildirdi. İşte yayımlanan duyuruya dair detaylar,

İSTANBUL ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT LİSTELERİ YAYINLANDI: İstanbul Adliyesi tarafından yayımlanan duyuruya göre adaylardan talep edilen evraklar şunlar; 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( Form bilgisayarla doldurularak 2 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu forma resim yapıştırılmalı kesinlikle zımba veya tel kullanılmamalıdır. Komisyon Başkanlığımızca onaylanacak olup herhangi bir kişi veya kuruma onaylatılmayacaktır.), 2 Adet Kimlik Fotokopisi ( A4 kağıdına ayrı ayrı olacak şekilde ),

Adayların bu evrakları 1 Ağustos 2018 tarihine kadar İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği bildirildi. Söz konusu duyuruda ayrıca sözlü sınavlara katılacak adayların mülakat tarihlerine dair de bilgiler paylaşıldı.

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